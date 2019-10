‘Zeker drie Iraanse Nederlanders beveiligd na liquidaties’

Zeker drie Iraanse Nederlanders worden door de politie beveiligd omdat zij de afgelopen jaren meermaals bedreigd zijn. Dat meldt het journalistieke onderzoeksprogramma Argos zaterdag. In januari bleek dat Iran hoogstwaarschijnlijk twee politieke tegenstanders in Nederland heeft laten liquideren.

De drie Iraanse Nederlanders die beveiligd worden, zijn volgens Argos activisten die strijden voor een onafhankelijke Arabische regio in het zuidwesten van Iran. Een van hen is een presentator van het nabij Den Haag gevestigde Alahwaz TV. Hij zegt door Zweedse en Nederlandse inlichtingendiensten te zijn gewaarschuwd dat hij ernstig gevaar loopt. Deze Isa Savari heeft om die reden een noodknop aan zijn ketting hangen waarmee hij in direct contact staat met de politie.

Verder worden volgens Argos ook twee activisten in Maastricht extra beveiligd. Het gaat om Emad Halafi en Ghasem Abed van het Arab Front for the Liberation of Al-Ahwaz. Abed is vorig jaar met zijn familie een poos ondergedoken geweest. Volgens Halafi zijn de intimidatie en de bedreigingen - bijvoorbeeld via anonieme dreigtelefoontjes - de afgelopen vijf jaar erger geworden. Iran ziet leden van de Arabische afscheidingsbeweging in zijn land als terroristen.

Iraanse inmenging

In januari schreef het kabinet aan de Tweede Kamer dat de AIVD „sterke aanwijzingen” heeft dat Iran in ieder geval liquidaties heeft laten uitvoeren in Almere (2015) en in Den Haag (2017). Tweemaal waren de slachtoffers Iraans-Nederlandse tegenstanders van het regime in Teheran.

In Almere werd Mohammad Reza Kolahi Samadi geliquideerd. Die zou in 1981 in Iran een aanslag hebben gepleegd en leefde in Nederland onder de schuilnaam Ali Motamed. In 2017 was het Ahmad Mola Nissi, de leider van een andere Arabisch-Iraanse afscheidingsbeweging, die in Den Haag werd vermoord. Iran zou ook geprobeerd hebben liquidaties te plegen in Denemarken en Frankrijk.

De bekendmaking van de Iraanse inmenging leidde tot diplomatieke spanningen. Nederland zette twee Iraanse ambassademedewerkers uit. De Europese Unie kondigde begin dit jaar sancties af tegen Iran wegens liquidaties (en pogingen daartoe) in Europa. Iran ontkent elke betrokkenheid.