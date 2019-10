VS waarschuwen Turkije na beschieting Amerikaanse post in Syrië

Het Turkse leger heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een Amerikaanse vooruitgeschoven post in Syrië beschoten met artillerie. De Amerikanen evacueerden de nabij Kobani gelegen post toen de Turkse beschietingen tot op enkele honderden meters naderden, aldus persbureau AP. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie, dat naar eigen zeggen overwoog terug te schieten, heeft Turkije gewaarschuwd niet nogmaals fouten te maken die tot „onmiddellijke verdedigende acties” kunnen leiden. Volgens het Pentagon konden de Turken weten dat de Amerikanen zich in het gebied ophouden.

In de vooruitgeschoven post zaten Amerikaanse elitesoldaten. Zij zijn vooralsnog niet teruggetrokken uit Noord-Syrië. Volgens Turkije waren niet de Amerikanen, maar nabijgelegen Koerdische manschappen het doelwit. Een grotere Amerikaanse basis in Kobani bleef uit de vuurlinie.

Onvoorspelbare strijd

Maandag maakte president Donald Trump de weg vrij voor een Turkse invasie door het overgrote deel van de Amerikaanse militairen terug te trekken uit het grensgebied met Turkije. De artillerie-aanval vrijdagnacht zo dicht bij Amerikaanse manschappen toont het onvoorspelbare karakter van het conflict in Noord-Syrië, dat afgelopen woensdag begon.

Turkije ziet de Syrisch-Koerdische militie YPG in Noord-Syrië als een bedreiging omdat de groep gelieerd is aan de Turks-Koerdische afscheidingsbeweging PKK, die het als een terroristische organisatie beschouwt. Bovendien zegt president Recep Tayyip Erdogan in Noord-Syrië een bufferzone te willen creëren, waarin hij ongeveer twee miljoen Syrische vluchtelingen zal vestigen. Momenteel wonen nog zo’n 3,6 miljoen Syriërs in Turkije.

De Syrische Koerden, die een bondgenoot waren van de Verenigde Staten in de strijd tegen Islamitische Staat (IS), voelen zich door Trumps terugtrekkingsbesluit in de steek gelaten. De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper weersprak dit vrijdagavond. Amerikaanse manschappen blijven volgens hem „bij de Koerden in andere delen van Syrië”. Ook benadrukt het Pentagon vrijdagavond dat de Amerikaanse strijd tegen IS in Syrië door blijft gaan.

Naar schatting zijn inmiddels honderdduizend Syriërs het conflictgebied ontvlucht. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte vrijdag dat de militaire operatie doorgezet wordt, ondanks de dreiging van Amerikaanse sancties.