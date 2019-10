Iemand de documentaire Turn begin deze week op tv gezien? Zo nee, gauw doen! Kijk en huiver! Even een paar vlugge vragen: zijn die vaders en moeders uit deze docu al afgevoerd naar een tbs-kliniek? Zijn de kinderen al ondergebracht in liefdevolle pleeggezinnen? Zo nee, wil de politie dan met spoed die kant op? Met zwaailicht en sirene! En iets alerter handelen dan in het geval van het Rotterdamse tienermeisje Humeyra Ergincanli, dat kansloos werd afgeslacht door haar stalker waar ze de politie talloze malen in doodsangst voor had gewaarschuwd.

Gaat minister Grapperhaus iets ondernemen tegen deze treurige turnouders, of is de hoogste man op Justitie te druk met het afluisteren van een klokkenluider, die hij een paar maanden eerder nog de zevende hemel in prees? Zelden een minister gezien die zijn eigen achternaam zoveel eer aandoet.

Ik weet dat het opsluiten van misbruikende sportouders ingewikkeld is omdat je in een psychopatenwereld komt waar de grenzen nou eenmaal anders liggen en waarin men totaal idioot denkt. Een beetje turnvader wil dat het embryo in de buik van zijn vrouw bij twaalf weken al een drievoudig vluchtelement aan de eierstok oefent. Het turnkind kan namelijk niet vroeg genoeg klaar zijn voor het grote olympische werk. Er zijn al zwemouders die pleiten voor verplicht vruchtwatertrappelen onder leiding van een zwangerschapscoach.

De turndocumentaire was ronduit onthutsend, maar niet nieuw. In ons land lopen al eeuwen duizenden van dit soort ouders rond. Opvoeders die via hun kroost een verwoede poging doen om uit hun eigen saaie vinexbestaan te ontsnappen. Ze dolen fanatiek coachend door sporthallen, zwembaden en over andere complexen. Laatst hoorde ik een verhaal over een gehaaide Amsterdamse Zuidas-advocate, die de hockeyclub van haar zoontje met een kort geding dreigde als het mannetje niet in de D1 kwam. Het bestuur is voor deze hockeyheks gezwicht. Nu speelt het arme kereltje in een team dat veel te goed voor hem is en wordt hij keihard uitgelachen. Omdat iedereen weet dat het ventje niet in dat elftal thuishoort. De moeder staat ondertussen trots langs de kant te blèren zonder dat ze ziet dat iedereen zielsveel medelijden met haar heeft. Ik heb dat alleen met haar zoontje, die duizend keer gelukkiger zou zijn in een elftal waar de rest er ook niks van kan. In zo’n team speelde ik vroeger. Ik was daarin regelmatig veruit de beste van het veld. En dat gaf een heerlijk gevoel.

Ouders en kinderen. Meestal een dramatische combinatie. Zeker op het gebied van sport. Deze week werd er een WK geturnd in Stuttgart en ik merkte dat ik er niet met droge ogen naar kon kijken. Ik zag bij elke deelnemer hoe hij of zij jarenlang als kind gemarteld werd door een of andere enge toptrainer. Onder het toeziend oog van fanatieke ouders met het schuim in de mondhoeken.

Eerlijk gezegd denk ik dat de mannen van ons nationale turnteam de docu ook gezien hebben en er net zo slecht van geslapen hebben als ik. Daarom besloten ze met z’n allen om er tijdens de WK met de pet naar te gooien. Het zijn verstandige jonge kerels, wier jeugd ook verruïneerd is door allerlei geflipte sportouders, en die door deze documentaire spontaan het licht zagen. Stoppen met die onzin. En wel onmiddellijk. De verstandige dokter en jonge vader Epke Zonderland liet daarom opzettelijk los tijdens zijn simpele rekstokoefening die hij normaal met twee tenen in zijn neus doet. Hij verhuisde in een keer naar de 165ste plek op de internationale ranglijst. Het kan onze Friese held niks schelen.

En ik vrees dat god de documentaire ook gezien heeft en zich domweg de tyfus is geschrokken. En wij gelovigen weten: god houdt niet van onrecht en grijpt dan onmiddellijk in. Daarom wordt Tokio dit weekend zo goed als zeker getroffen door een zeer zware orkaan en het zal mij niet verbazen als alle Olympische accommodaties door een zware zucht van onze almachtige schepper in een klap meedogenloos worden weggevaagd.

