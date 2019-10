m/v van de week

Wie

Donald J. Trump, president van de VS, Stable Genius

Waarom

Wie zichzelf ‘great and unmatched wisdom’ toedicht en zich bij herhaling een Stable Genius noemt, is natuurlijk geen van beide. Deze week gaf Trump aan Erdogan het groene licht om de Koerden in Syrië aan te pakken. Ter rechtvaardiging van zijn verraad, zei hij onder meer over de Koerden: „Ze hebben ons niet geholpen in de Tweede Wereldoorlog, ze hebben ons bijvoorbeeld niet met Normandië geholpen.” Deze behandeling van bondgenoten, die notabene het leeuwendeel van de strijd tegen IS voerden, gaat zelfs enkele Republikeinen te ver.

Hoe

