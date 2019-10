Hard Rock Hotel in New Orleans ingestort, zeker een dode

Een groot gedeelte van een Hard Rock Hotel in de Amerikaanse stad New Orleans is zaterdag ingestort. Daarbij is zeker een persoon om het leven gekomen, drie anderen worden vermist. Ook zijn achttien gewonden naar het ziekenhuis gebracht, zij verkeren buiten levensgevaar. Verschillende gebouwen rondom het hotel zijn geëvacueerd.

Het Hard Rock Hotel was nog gedeeltelijk in aanbouw, in het pand bevonden zich dus geen gasten. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is van de instorting. Op een video gedeeld door televisiezender WWLTV is te zien hoe het pand in elkaar zakt en de straat waaraan het hotel ligt wordt bedolven met puin.

De gouverneur van de staat Louisiana John Bel Edwards roept inwoners van New Orleans op niet naar de plek van het incident te gaan. Hij vreest dat de rest van het pand kan instorten of de ruim 80 meter hoge hijskraan die ernaast staat kan omvallen. Het hotel bevindt zich in het zogenoemde French Quarter, de oudste wijk van de stad die telt als een toeristische trekpleister.