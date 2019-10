Eliud Kipchoge loopt als eerste mens marathon onder twee uur

Het is de Keniaanse hardloper Eliud Kipchoge gelukt om als eerste mens een marathon onder de twee uur te lopen. In Wenen legde de 34-jarige renner zaterdag de 42 kilometer en 195 meter af in een tijd van 1.59.40.

De atleet, die in een constant tempo rende van 2 minuten en 50 seconden per kilometer, kreeg hulp van 36 zogeheten ‘hazen’, gangmakers die de renner afwisselend uit de wind hielden. Kipchoge trainde maanden voor de ‘1:59 Challenge’, een evenement dat het Britse energiebedrijf Ineos speciaal optuigde voor de recordpoging.

Omdat de internationale atletiekfederatie alleen records erkent die in officiële wedstrijden worden gelopen en renners geen gebruik mogen maken van steeds nieuwe hazen, telt de tijd van Kipchoge niet als wereldrecord.

‘Net als landing op de maan’

Kipchoge zei na afloop dat zijn race de grootste mijlpaal in sport was sinds Roger Bannister in 1954 voor het eerst een mijl (ongeveer 1.600 meter) in minder dan vier minuten rende. Vóór de race had hij een eventuele marathontijd onder de twee uur al vergeleken met de landing van de mens op de maan.

Kipchoge werd in 2016 olympisch kampioen. Vorig jaar zette hij het wereldrecord tijdens de marathon in Berlijn op 2.01,39. In 2017 mislukte zijn poging in de Italiaanse plaats Monza om binnen twee uur te finishen.

Kipchoge na zijn marathon: