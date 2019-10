Duitsland schort wapenexport aan Turkije op vanwege invasie Noord-Syrië

Duitsland stopt met het leveren van wapens aan Turkije vanwege de inval in Noord-Syrië. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zegt in een interview met Bild am Sonntag dat de federale regering geen exportvergunningen meer afgeeft voor „alle wapens die door Turkije in Syrië gebruikt kunnen worden”.

Turkije is een van de belangrijkste klanten voor Duitsland op het gebied van wapens. Vorig jaar verkocht Duitsland 242,8 miljoen euro aan wapens aan Turkije, bijna een derde van de volledige wapenexport van het land.

Vrijdag maakte de Nederlandse vicepremier Hugo de Jonge al bekend de wapenexport naar Turkije op te schorten zolang de Turkse inval in Noordoost-Syrië duurt. Nederland is echter een beduidend kleinere speler. Vorig jaar kocht Turkije 29 miljoen euro aan wapens uit Nederland.

Inval Noord-Syrië

Zondagavond lokale tijd maakte president Donald Trump bekend de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Noord-Syrië. In het gebied ondersteunden de VS de Syrisch-Koerdische militie YPG in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. Met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen werd de weg vrijgemaakt voor een Turkse invasie.

De Turkse president Erdogan wil met zijn ‘Operatie Vredesbron’ de YPG terugdringen. Deze aan de PKK gelieerde groepering wordt door Turkije beschouwd als een terroristische organisatie. Ook wil Erdogan een ‘veilige zone’ creëren waarin twee miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije moeten kunnen terugkeren. De internationale gemeenschap vreest echter voor nadelige gevolgen voor de overwegend Koerdische bevolking van het gebied.