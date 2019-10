Drie gewonden bij schietpartij Den Helder

Bij een beschieting van een auto in Den Helder zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mannen gewond geraakt. Het incident gebeurde op de parkeerplaats van een wegrestaurant. De toedracht is nog onduidelijk.

De politie heeft een verdachte aangehouden, een 48-jarige man uit Leeuwarden. De andere dader is nog voortvluchtig, meldt de politie zaterdag „ondanks de inzet van een speurhond en een helikopter”.

De drie slachtoffers, tussen de 21 en 27 jaar oud, zaten gezamenlijk in een auto op de parkeerplaats van een McDonald’s aan de Verkeerstorenweg in Den Helder. Daar werd het drietal, afkomstig uit de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon, kort voor middernacht onder vuur genomen werden. Een van de slachtoffers kon ter plaatse behandeld worden, de andere twee werden naar een ziekenhuis gebracht en verkeren volgens de politie buiten levengevaar.

De twee daders vluchten na de beschieting weg op een scooter. Na een zoektocht arresteerde de politie de man uit Leeuwarden, die inmiddels in volledige beperking zit. De politie wil verder niets kwijt over het incident en is op zoek naar getuigen.