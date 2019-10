De eerste ruimtewandelaar liep de maan mis

Kosmonaut Aleksej Leonov, de eerste mens die een ruimtewandeling maakte, is vrijdagochtend overleden. Dat heeft de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos vrijdag bekendgemaakt. De 85-jarige Rus, die zijn loopbaan begon als luchtmachtpiloot, was al lange tijd ziek. „zijn naam is in de geschiedenis van de ruimtevaart in goud geschreven”, aldus Roscosmos.

Leonov was in 1965 de eerste die in de ruimte zijn vaartuig verliet. Twaalf minuten en negen seconden bracht hij buiten de Voschod 2 door, in leven gehouden door een speciaal aangepast ruimtepak met voor drie kwartier aan zuurstof, aan het vaartuig verankerd met een kabel van 5,35 meter. De terugkeer ging bijna mis, omdat het pak door het vacuüm buiten het vaartuig zo was opgeblazen, dat hij niet meer in de luchtsluis paste. Door het pak deels te laten leeglopen, lukte het nog net.

De eerste ruimtewandeling was niet Leonovs laatste wapenfeit. In 1968 werd hij aangewezen als commandant van de Sojoez 7K-L1-missie, die als eerste een rondje rond de maan had moeten maken. De missie werd echter afgeblazen omdat een maanraket niet klaar was. Uiteindelijk zouden de Amerikanen deze primeur op hun conto schrijven met de Apollo 8. Leonov zou ook de eerste kosmonaut worden die op de maan zou lopen, maar ook die reis werd afgeblazen. In juli 1975 werd Leonov wel de commandant van de Sojoez-capsule die onderdeel was van de eerste gezamenlijke ruimtemissie van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.

In totaal bracht Leonov zeven dagen door in de ruimte. Hij had altijd papier en potloden bij zich, omdat hij graag tekende. Twee keer werd hij uitgeroepen tot Held van de Sovjet-Unie. In 1992 ging hij met pensioen.

