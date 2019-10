Amerikaanse acteur Robert Forster (78) overleden

De Amerikaanse acteur Robert Forster is op 78-jarige leeftijd overleden. BBC meldt zaterdag dat de voor een Oscar genomineerde Forster stierf in het bijzijn van zijn familie in zijn woonplaats Los Angeles. Forster had een hersentumor.

Forster speelde in meer dan honderd series en films, maar is vooral bekend van zijn rol als Max Cherry in de film Jackie Brown (1997) van Quentin Tarentino, waarvoor hij een Oscarnominatie kreeg. Daarnaast speelde hij in onder meer Mulholland Drive (2001) van regisseur David Lynch, was hij sheriff Truman in de serie Twin Peaks en had hij een rol in de hitserie Breaking Bad. Ook in de film El Camino, een spin-off van Breaking Bad die op de dag van zijn overlijden uitkwam, nam hij zijn rol als handelaar Ed Galbraith weer op zich.

Collega’s als Bryan Cranston (Breaking Bad) en Samuel L. Jackson (Jackie Brown) hebben vrijdag via Twitter hun waardering uitgesproken voor Forster en diens oeuvre. Cranston, die naast in Breaking Bad ook met Forster samenspeelde in de film Alligator (1980), noemde de overleden filmster „een volleerd acteur” die hem „aardig en genereus” hielp toen hij net begon in Hollywood.

Toevallige carrière

Het verhaal wil dat Forster zijn acteercarrière per toeval is begonnen. Tijdens zijn studie rechten zou hij op een dag een medestudente met wie hij graag wilde praten zijn gevolgd. Zij was onderweg naar een auditie voor de voorstelling Bye Bye Birdie. Hij zou uiteindelijk niet alleen gecast worden, maar ook nog eens trouwen met deze June. Samen kregen ze drie dochters.

Via Broadway vond Forster uiteindelijk zijn weg naar het witte doek. In 1967 maakte hij zijn filmdebuut in Reflections in a Golden Eye, waarin ook Marlon Brando en Elizabeth Taylor speelden. In de jaren zeventig en tachtig speelde hij in steeds meer films, vaak van een twijfelachtig niveau, totdat hij begin jaren negentig auditie deed voor Reservoir Dogs (1992). Hij kreeg de rol niet, maar Quentin Tarentino beloofde hem in zijn gedachten te houden en uiteindelijk schreef de topregisseur de rol van Max Cherry in Jackie Brown speciaal voor Forster. Die rol trok Forsters carrière weer uit het slop.