4.700 Holocaust-slachtoffers zoeken schadevergoeding NS

Ruim 4.700 slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust hebben zich bij de de Nederlandse Spoorwegen (NS) gemeld om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming. Het spoorbedrijf vervoerde tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse bezetter Joden, Roma en Sinti naar concentratiekampen.

Onder de aanvragers zitten vijfhonderd overlevers van de Holocaust, meldt persbureau ANP zaterdag. Twee maanden na het invoeren van de regeling hebben zich daarnaast 3.800 kinderen van slachtoffers en ongeveer vierhonderd weduwen, weduwnaren of erfgenamen gemeld. De helft van de aanvragen is afkomstig van mensen die ouder zijn dan tachtig, schrijft ANP.

Lees ook: Gebaar NS aan Holocaustslachtoffers past in deze tijd

‘Moreel gebaar’

De NS bood in 2005 excuses aan voor de rol die het speelde in de Holocaust, maar weigerde destijds schadevergoedingen uit te keren. De genoegdoeningsregeling kwam afgelopen augustus tot stand na advies van een speciale commissie onder leiding van oud-PvdA-leider Job Cohen. Cohen noemde de tegemoetkoming „een moreel gebaar” voor de Holocaustslachtoffers. Salo Muller nam het initiatief tot de schikking. Zijn ouders stierven in de oorlog.

De vijfhonderd slachtoffers die de vernietigingscampagne van de nazi’s overleefden krijgen ieder een tegemoetkoming van 15.000 euro. Nabestaanden ontvangen een bedrag tussen de 5.000 en 7.500 euro. Aanvragen kunnen online ingediend worden en worden binnen dertien weken beoordeeld, stelt de NS.

Lees meer over de rol van de NS in de Tweede Wereldoorlog: NS is nog altijd niet klaar met de oorlog

De commissie onder leiding van Cohen adviseerde de NS deze zomer ook om „een diepgaand historisch onderzoek” te doen naar de rol van het spoorbedrijf in de Tweede Wereldoorlog. NS transporteerde zo’n 110.000 Joden, Roma en Sinti voor de nazi’s en verdiende daar volgens historici omgerekend zo’n 2,5 miljoen euro aan. NS-topman Roger van Boxtel zei deze zomer dat het spoorbedrijf „tientallen miljoenen euro’s” uit gaat keren aan slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust.