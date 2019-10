130 arrestaties bij nieuwe klimaatblokkade Amsterdam

De politie is begonnen met het arresteren en afvoeren van klimaatdemonstranten die een brug bij het gemeentehuis in het centrum van Amsterdam blokkeren. Rond 11.00 uur zaterdagochtend waren 130 activisten aangehouden, meldt de politie in Amsterdam op Twitter.

De eerste activisten stonden rond 09.00 uur aan weerszijden van de Blauwbrug bij de Stopera en hielden het verkeer tegen. De blokkade is niet toegestaan, zegt een woordvoerder van de politie. Volgens de woordvoerder treedt de politie op tegen „een onhoudbare situatie”. Met bussen worden de activisten afgevoerd.

Naar schatting waren er zo’n 350 demonstranten aanwezig. De blokkade is onderdeel van een reeks acties van de internationale actiegroep Extinction Rebellion. Maandag en dinsdag waren er ook protesten in Amsterdam. Ook op een andere brug in de hoofdstad werd zaterdag gedemonstreerd.

