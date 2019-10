YiPArt Fotoveiling

Op zondag 13 oktober 2019 organiseert Young in Prison de negende editie van de YiPArt Fotoveiling in Amsterdam. Tijdens de benefiet-fotoveiling gaan 82 werken van bekende fotografen en aanstormend talent onder de hamer bij veilingmeester Arno Verkade van Christie’s. De opbrengsten komen ten goede aan de creatieve en sportieve programma’s van YiP - een NGO die zich inzet voor kinderen en jongeren 'in conflict met de wet'. Publiek kan al op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 naar de kijkdagen in CIRCL.