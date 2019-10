Waarom de oppositie haar machtspositie niet verzilvert

In deze Haagse Zaken duiken we in de rol van de oppositie in een democratie en we bespreken wanneer het voor de coalitie risicovol wordt dat ze geen meerderheid te hebben. Guus Valk en Mark Lievisse Adriaanse bespreken de rol van GroenLinks en Partij van de Arbeid, die er andere ideeën over oppositie voeren op nahouden.

