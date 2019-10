Kabinet komt met voorlichting, expertteams en onderzoek opioïden

Een website met informatie, nieuwe richtlijnen, scherper toezicht op de illegale handel en meer wetenschappelijk onderzoek moeten het onnodig gebruik van zware pijnstillers tegengaan. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg (VVD) heeft vrijdag de eerste uitkomsten van een speciale taakgroep voor opioïdengebruik bekendgemaakt.

Minister Bruins wil „Amerikaanse toestanden” rond het gebruik van de middelen voorkomen. Daarom werd in februari een breed programma aangekondigd, geleid door een taakgroep met daarin artsen, deskundigen op het gebied van medicijngebruik, apothekers, patiënten en verslavingsexperts.

Het aantal gebruikers is tussen 2010 en 2017 met 55 procent toegenomen - het aantal oxycodongebruikers verviervoudigde zelfs. Vorig jaar stabiliseerde het aantal gebruikers en in de eerste helft van dit jaar is het aantal gedaald. Daarbij gaat het overigens alleen om legitiem gebruik. De illegale handel is niet meegeteld.

Richtlijnen

Er zijn onder meer afspraken gemaakt over aanscherping van richtlijnen voor zorgverleners om te kijken hoe het gebruik zoveel mogelijk kan worden afgebouwd en om vervalste recepten op te sporen. Ook komt er een samenwerking tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, justitie en de politie om de illegale handel te bestrijden en heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek subsidie verleend voor een samenwerking tussen de universiteiten van Utrecht, Leiden en Nijmegen op dit vlak.

Vrijdag ging ook de website opiaten.nl de lucht in, die de voorlichting voor zowel patiënten als zorgverleners moet verbeteren. Daar was volgens de minister behoefte aan, ook om onjuiste informatie uit dubieuze bronnen tegen te gaan.

Opioïden zijn zware pijnstillers als oxycodon en fentanyl. Hoewel ze erg effectief zijn, kunnen ze ook gevaarlijk zijn. Zo zijn de middelen verslavend en kunnen mensen een overdosis nemen. In de Verenigde Staten is het gebruik van de middelen een groot probleem. Zo’n 2,5 miljoen mensen zijn verslaafd. President Donald Trump heeft het probleem uitgeroepen tot een gezondheidsnoodsituatie en miljarden uitgetrokken voor de bestrijding van de problematiek.

