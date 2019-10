Verdachte met terroristisch motief gearresteerd voor steekpartij Manchester

De Britse politie heeft vrijdag een verdachte gearresteerd voor een steekpartij eerder op de dag in Manchester. Daarbij raakten vier mensen gewond. De politie gaat uit van een terroristisch motief. Dat meldt zij via sociale media.

Update in relation to ongoing incident at the #Arndale centre. pic.twitter.com/It8Gl5yv9l — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 11, 2019

Bij de steekpartij in een winkelcentrum in de Engelse stad raakten vrijdag drie vrouwen en een man gewond. Drie van hen werden naar het ziekenhuis gebracht, zij zijn volgens de politie buiten levensgevaar. Een getuige zegt tegen de Britse omroep BBC dat hij vrijdagochtend even na 11.00 uur lokale tijd in het winkelcentrum een man zag rondrennen met een groot mes. Een woordvoerder van de politie noemt de daad „wreed en ontzettend beangstigend voor iedereen die er getuige van is geweest”.

Taser

Volgens de politie is de verdachte een man van in de veertig. Op videobeelden is te zien hoe de man met behulp van een taser wordt aangehouden. Twee ongewapende politieagenten zouden de man in eerste instantie hebben geprobeerd tegen te houden. Hij zou hen vervolgens met het mes in zijn handen achterna zijn gegaan.

De antiterreurafdeling van de Britse politie heeft het onderzoek naar de steekpartij overgenomen. De politie van Manchester roept mensen en media via Twitter op beelden van het incident te delen.

Kort na de steekpartij werd het winkelcentrum geëvacueerd en gesloten. Later op de dag werd het centrum weer geopend voor publiek. Ook het openbaar vervoer rondom het winkelgebied werd kortstondig stilgelegd.