Turn het licht uit

Wat een middeleeuwse vertoning zijn de WK turnen. Omdat je tegenwoordig moet uitkijken met het bijvoeglijk gebruik van tijdperken, wil ik verduidelijken dat Middeleeuwen voor mij gelijk staan aan pest, horigen en heksenvervolging. Bij turnen bedoel ik met middeleeuws dat de behandeling tussen meisjes en jongens mensonterend achterhaald van elkaar verschilt.

Jongens mogen de oefeningen in een hemd doen met daaronder een loszittende korte broek óf een lange turnbroek. Meisjes doen alles in gympakjes waar hun billen half uit piepen. Soms zijn delen van die pakjes transparant, glitters hebben ze altijd. Als een team vrouwelijke WK-gymnasten zou opkomen op het podium van Casa Rosso, zou niemand merken dat de verkeerde beroepsgroep is neergestreken.

Waarom dit idiote kledingverschil? Waarom mogen mannen in een korte broek of lange broek gymmen en moeten vrouwen dat doen in wat nog het meest lijkt op ondergoed? In de kledingvoorschriften staat zelfs dat het voor mannen verboden is glitters te gebruiken, evenals transparante delen in hun kleding. Daarbij moeten vrouwen hun oefening op muziek doen en mannen niet. Wie bedacht dit? En als diegene dan allang overleden is, wat niet alleen natuurlijk zou zijn maar ook terecht, waarom blijven we dit dan doen? Sterker, waarom staan er geen sancties op?

Alsof ruim voor acht uur ’s avonds kijken naar als prostituee uitgedoste minderjarige meisjes niet genoeg was, diende de commentator van NOS Studio Sport als analyse bij een gymnaste in actie, de volgende lyriek op: „Je ziet ook aan de mimiek dat ze er plezier in heeft, dat geeft ook uitstraling, dat is belangrijk, ik zeg het voor alle jonge turnsters: op de vloer en op de balk moet je uitstralen, je moet zenden, je ziel zenden, naar jury en publiek.”

Het is jammer dat Epke Zonderland niet meedoet aan de toestelfinale dit weekend, wie weet hadden we hem weer een drievoudig vluchtelement kunnen zien uitvoeren. De commentator zou dan iets kirren als: „Kijk Epke stralen! Zie wat een plezier hij heeft! Turners, onthoud: door een glimlach schijnt je ziel naar buiten.” Nu zullen deze parels van sportanalyse worden toegezongen aan Russen, Chinezen of Noord-Amerikanen, al kan het ook zijn dat het bij mannen over hun techniek of kunde gaat en minder over hun ziel en uitstraling.

Als turnfederaties willen dat ouders hun dochters naar turnen blijven brengen, lijkt het me tijd worden dat ze de regels herzien met ogen van nu, niet die van de Middeleeuwen. Bij het nadenken over nieuwe kledingvoorschriften doen ze er goed aan de erotische catalogus te verstoppen en iets uit die van de sportzaak te nemen. Als commentator zou Studio Sport Verona van de Leur kunnen aanstellen, de turnster die de pornowereld instroomde. Bij twijfel kan zij het ene vast feilloos van het andere onderscheiden.

De turnwereld kan uiteraard ook kiezen er vol voor te gaan: een dj inhuren, het licht uitdoen, spots aan en een paal verticaal in de mat steken zodat er ook gepaaldanst kan worden. Dat dat onderdeel alleen voor vrouwen wordt, lijkt me vanzelfsprekend, zowel nu als in de Middeleeuwen.

Carolina Trujillo is schrijfster.