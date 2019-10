Peren, hazelnoot en witlof

Het laatste recept van deze week is afkomstig uit het hoofdstuk van de champagne-borrelplank, met ook gerechtjes als pokebowlcups, gazpacho en oesters met drie soorten dressing. Speciaal voor wanneer het feest is. Het recept komt van Yvette van Boven en de salade is nog best vullend dankzij de toevoeging van de bulgur.

Kook de bulgur volgens de aanwijzingen op de verpakking, laat afkoelen en uitdampen. Roer de helft van de gehakte hazelnoten door de ricotta, voeg twee eetlepels citroensap en -rasp toe, breng op smaak met peper en zout en zet opzij. Meng de hazelnootolie met de rest van het citroensap en bestrooi ook met peper en zout. Schil de peren en verwijder het klokhuis. Snijd in dunne reepjes. Meng met de witlofblaadjes en de afgekoelde bulgur en schep de citroen-hazelnootoliedressing door de salade. Laat alles vijftien minuten staan om te marineren.

Meng dan de waterkers en kruiden erdoor. Maak de bladeren uit de krop sla los en leg de stevigste op een plank. Gebruik de rest als garnering. Meng een deel van de ricottadressing door de salade en verdeel de salade over de losse bladeren. Schep de rest van de ricotta erop. Bestrooi met de resterende hazelnoten.

VOOR EEN GROTE SCHAAL SALADE: 100 gr grove bulgur 90 gr hazelnoten, geroosterd in een droge koekenpan en grofgehakt 200 gr ricotta 4 el citroensap + de rasp van ½ citroen zwarte peper en zeezout 3 el hazelnootolie 2 rijpe peren 2 stronkjes witlof, in reepjes 200 gr waterkers, de harde stengels verwijderd 2 handjes tuinkruiden: bieslook, peterselie en bijvoorbeeld kervel Susan Aretz Borreltijd Uitgever Nieuw Amsterdam, € 20,99

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 oktober 2019