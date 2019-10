Syrisch vluchtelingenkamp ontruimd om Turkse aanvallen

De Koerdische autoriteiten in Noord-Syrië hebben vrijdag zevenduizend ontheemden uit een vluchtelingenkamp bij de grensplaats Mabrouka geëvacueerd. Op de derde dag van de Turkse invasie in de regio komen militairen van het Turkse leger volgens de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) te dichtbij, zo meldt persbureau Reuters.

Koerdische autoriteiten zijn naar eigen zeggen bezig met plannen om een groter kamp in de plaats Ain Issa eveneens te ontruimen. Net als het kamp in Mabrouka is dat in Ain Issa volgens de Koerdische autoriteiten geraakt bij de beschietingen. Onder de 13.000 vluchtelingen die daar zitten bevinden zich ook IS-families; er zouden 785 familieleden van IS-strijders in het kamp wonen.

Bij de inval zijn volgens de SDF tot op heden zeker 22 strijders om het leven gekomen. Het Turkse ministerie van Defensie meldt een veel hoger aantal; er zouden zeker 277 „terroristen” zijn gedood - zo verwijst Ankara naar Koerdische strijders. Het ministerie bevestigt tevens dat er ook één Turkse militair om het leven is gekomen in de operatie.

Op de vlucht

Intussen gaan de beschietingen en bombardementen op Koerdische doelen door. In de Noordoost-Syrische regio Tal Abyad moest het enige openbare ziekenhuis zijn deuren sluiten nadat personeel moest vluchten voor de bombardementen, meldt Artsen Zonder Grenzen vrijdag. Volgens de Franse hulporganisatie is het grensplaatsje praktisch verlaten. Eerder meldde het VN Wereldvoedselprogramma (WFP) dat al ruim 70.000 burgers in de regio Ras Al-Ayn het geweld zijn ontvlucht.

Woensdagavond startte het Turkse leger de militaire inval in Noord-Syrië. De Turkse president Erdogan wil de Koerdische strijdgroepen daar terugdringen en een zogenoemde „bufferzone” creëren tussen Turkije en Syrië. De invasie kon plaatsvinden nadat de Amerikaanse militairen zich eerder deze week terugtrokken uit het gebied.