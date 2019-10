Staatsmedia: explosie op Iraanse olietanker voor kust Saoedi-Arabië

Een Iraanse olietanker is ongeveer honderd kilometer voor de kust van Saoedi-Arabië geraakt door twee raketten, waardoor het schip olie heeft gelekt in de Rode Zee. Dat heeft de Iraanse tankermaatschappij NITC vrijdag gezegd tegen de Iraanse staatstelevisie. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanval bevestigd. Er zouden twee explosies zijn geweest op het schip, de Sabiti. Het lek zou volgens de Iraanse staatstelevisie zijn gedicht en het schip zou van route zijn veranderd en onderweg zijn naar Iran. De olieprijs schoot omhoog toen het nieuws bekend werd.

Wie achter de vermeende raketaanval zit, is nog onduidelijk. Rusland heeft gezegd dat het nog te vroeg is om een schuldige aan te wijzen. Het is onbekend of er een verband is met de aanslag van vorige maand op Saoedische olie-installaties in Abqaiq, het grootste olieverwerkingscomplex ter wereld. Die aanval, uitgevoerd met drones en kruisraketten, werd opgeëist door de aan Iran gelieerde Houthi-rebellen in buurland Jemen, maar zowel de Verenigde Staten als Saoedi-Arabië houden Iran verantwoordelijk. Saoedi-Arabië geeft leiding aan de coalitie die de Houthi’s bestrijdt. (NRC)