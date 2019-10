Staatsmedia: explosie op Iraanse olietanker voor kust Saoedi-Arabië

Een Iraanse olietanker is ongeveer honderd kilometer voor de kust van Saoedi-Arabië geraakt door twee raketten, waardoor het schip olie heeft gelekt in de Rode Zee. Dat zegt de Iraanse tankermaatschappij NITC vrijdag tegen Iraanse staatstelevisie. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanval bevestigd. Er zouden twee explosies hebben plaatsgevonden op het schip, de Sabiti. Het lek zou volgens de Iraanse staatstelevisie inmiddels zijn gedicht en het schip zou van route zijn veranderd en onderweg zijn naar Iran. De olieprijs schoot omhoog toen het nieuws bekend werd.

Wie achter de vermeende raketaanval zit, is nog onduidelijk. Rusland heeft gezegd dat het nog te vroeg is om een schuldige aan te wijzen. Het is onbekend of er een verband is met de aanslag van vorige maand op Saoedische olie-installaties in Abqaiq, het grootste olieverwerkingscomplex ter wereld. Die aanval, uitgevoerd met drones en kruisraketten, werd opgeëist door de aan Iran gelieerde Houthi-rebellen in buurland Jemen, maar zowel de Verenigde Staten als Saoedi-Arabië houden Iran verantwoordelijk. Saoedi-Arabië geeft leiding aan de coalitie die de Houthi’s bestrijdt.

Foto NRC Studio

Klap oliemarkt

Hard bewijs voor betrokkenheid van Iran bij de raffinaderij ontbreekt. De Verenigde Naties hebben experts naar Saoedi-Arabië gestuurd om de aanval te laten onderzoeken. De aanval betekende een grote klap voor de oliemarkt. De prijs van olie schoot de eerste dagen na de aanval flink omhoog, maar stabiliseerde zich weer enigszins omdat noodvoorraden werden aangesproken. Saoedi-Arabië is na de VS de grootste producent van olie ter wereld. Het land is goed voor ongeveer een tiende van de wereldwijde olieproductie. Die productie werd door de aanval tijdelijk gehalveerd.

Iran en Saoedi-Arabië zijn aartsvijanden. Ook de spanningen tussen het Westen en Iran namen het afgelopen jaar weer toe nadat Trump zich terugtrok uit de nucleaire deal met Iran en opnieuw stevige sancties invoerde tegen het land. Vervolgens werden twee olietankers aangevallen in de Golf van Oman. De VS beschuldigden Iran van die aanval, Iran ontkende.

De spanningen in de Straat van Hormuz, een zee-engte die de Perzische Golf met de Golf van Oman verbindt, liepen de afgelopen maanden op nadat een Britse olietanker in beslag werd genomen door Iran en een Amerikaanse drone uit de lucht werd geschoten. Het VK nam rond Gibraltar ook een Iraanse olietanker in die olie naar Syrië zou vervoeren ondanks een handelsembargo tegen dat land. Die tanker werd later losgelaten en is alsnog naar Syrië gevaren.

In dit gebied werd de Iraanse olietanker getroffen: