SchipholTaxi spant kort geding aan tegen NRC

SchipholTaxi heeft vrijdag een kort geding aangespannen tegen NRC naar aanleiding van twee publicaties over het taxibedrijf een week eerder.

In de artikelen wordt beschreven hoe SchipholTaxi aangesloten taxichauffeurs in 2014 om grote sommen contant geld vroeg in ruil voor een voorkeurspositie binnen de taximarkt op Schiphol. De bedragen liepen in sommige gevallen op tot duizenden euro’s in contant geld.

De directeur van het bedrijf, Gamis el Bouakili, denkt dat de krant onvoldoende bewijzen heeft aangedragen dat SchipholTaxi taxichaffeurs om geld heeft gevraagd. El Bouakili meent dat met de publicaties zijn naam en reputatie zijn geschaad. Hij eist van het dagblad dat zij een rectificatie in de papieren krant plaatst en de artikelen van het internet verwijdert.

Lees hier een van de artikelen in kwestie: Taxirijden op Schiphol, in ruil voor een envelop vol cash

Duizenden euro’s

In de publicaties wordt beschreven hoe SchipholTaxi, onder leiding van El Bouakili, de afgelopen jaren duizenden euro’s van taxichauffeurs vroeg om te mogen rijden vanaf de luchthaven. SchipholTaxi is een van de drie bedrijven waarmee de luchthaven een contract heeft. De chauffeurs betaalden via stromannen om voorrang te krijgen bij het ophalen van passagiers.

El Bouakili was naast algemeen directeur van SchipholTaxi ook een tijdlang hoofdagent in Amsterdam. Volgens hem wordt hij onder meer „ten onrechte” beschuldigd van het „duperen van taxichaffeurs” en „het opzetten van een corrupt systeem”.