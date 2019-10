Rechter legt jaar cel op voor trainen voor terreuraanslag

Twee broers uit het Brabantse Oudenbosch zijn vrijdag veroordeeld tot een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat zij zich voorbereidden op het plegen van een aanslag. Dat meldt persbureau ANP. Souliman en Khalid A. waren aanhangers van het IS-gedachtegoed en zaten in jihadistische chatgroepen.

Een concreet doel hadden Souliman (31) en Khalid (27) nog niet, en er waren ook nog geen materialen ingekocht. Daarom veroordeelde de rechter hen niet voor het concreet plannen van een aanslag. Wel hadden de twee handleidingen voor het maken van bommen.

Uit een afgeluisterd gesprek bleek verder dat zij spraken over het Turkse consulaat in Rotterdam. Op deze opname, die door de AIVD werd gedeeld met het Openbaar Ministerie, spreken de broers met een inmiddels tot acht jaar cel veroordeelde Rotterdammer over het plannen van een aanslag. Bij de Rotterdammer vond de politie een kalasjnikov.

Een derde verdachte in dezelfde zaak werd vrijgesproken. Aziz J. (39) werd wel veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur omdat hij een wietplantage had.