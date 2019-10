Provincie Friesland trekt stikstofregel in na boerenprotest

Het provinciebestuur van Friesland heeft vrijdagmiddag een nieuwe stikstofmaatregel ingetrokken, nadat tientallen boeren voor het provinciehuis in Leeuwarden een spontane demonstratie hielden. Met de nieuwe maatregel, die donderdagavond bekend werd, zouden fosfaatrechten opnieuw verdeeld worden. Dit zou het mogelijk maken om weer vergunningen te verstrekken.

De maatregel, die dinsdag door de provincies werd afgesproken, werd donderdagavond aan Friese boeren toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst. Tientallen boeren waren van mening dat hun rechten werden „afgepakt” en gingen een dag later in een grote stoet tractoren naar het provinciehuis om te demonstreren. Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) maakte daar bekend dat zij voorlopig hun zin krijgen: de maatregel werd voor nu ingetrokken en in overleg met de boeren wordt gekeken naar een alternatief.

Kramer steekt in een telefonische reactie de hand in eigen boezem: „We kregen de boeren niet uitgelegd dat er geen uitstootrechten worden afgepakt, maar er een nieuwe verdeling komt. Achteraf gezien hadden we dit beter moeten uitleggen en daarom kiezen we er nu voor de nieuwe regels nog niet door te voeren.”

Geen vergunningen

Het gevolg is nu dat zonder de nieuwe maatregel vooralsnog geen vergunningen verleend kunnen worden. Door een verstrekkend besluit van de Raad van State mogen er alleen nieuwe vergunningen worden verleend voor projecten die stikstof uitstoten, als die uitstoot elders wordt gecompenseerd.

Volgens de Friese gedeputeerde moet er op één of andere manier aan de regels worden voldaan: „Er moeten hoe dan ook maatregelen genomen worden, en die gaan pijn doen. Dat heb ik ook uitgelegd.”

Na de bekendmaking van het provinciebestuur schortten de Friese boeren hun demonstratie voor het provinciehuis op.