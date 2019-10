Opvolger van Ghosn ontslagen als bestuursvoorzitter Renault

De nieuwe bestuursvoorzitter van Renault, Thierry Bolloré, de opvolger van de van fraude verdachte Carlos Ghosn, is vrijdag ontslagen. Dat heeft de raad van bestuur van de Franse autofabrikant bekendgemaakt. De financieel directeur Clotilde Delbos is aangesteld als waarnemer. De autoproducent begint per direct met een zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter.

Volgens persbureau AFP was er binnen het bestuur van Renault kritiek op Bolloré vanwege „managementproblemen en tegenvallende resultaten”. Daarnaast zou hij niet goed hebben gelegen bij Jean-Dominique Senard, de voorzitter van de raad van commissarissen van Renault. Ook zouden de spanningen in de alliantie met Nissan, waar Renault voor 43 procent aandeelhouders van is, een rol spelen.

Het vertrek is een volgende stap in de bestuurscrisis die Renault doormaakt sinds oud-topman Ghosn een jaar geleden werd gearresteerd. Ghosn stond aan het hoofd van de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi en zit in afwachting van een proces vast in Japan op verdenking van fraude.

Tweede man

Zelf hintte Bolloré donderdag ook al op zijn vertrek in een interview met de Franse zakenkrant Les Échos. Hij zei daarin dat er sprake was van „een verontrustende staatsgreep” binnen Renault. Bolloré zou het verwijt hebben gekregen dat hij zijn positie te danken had aan zijn voorganger Ghosn. Bolleré was in het verleden zijn tweede man.

Bolloré verdedigde zijn beleid en zei niet te weten waar er „op operationeel niveau” fouten zijn gemaakt. Ook riep hij de Franse staat, met 15 procent de grootste aandeelhouder van Renault, op om het autoconcern niet te destabiliseren. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zei dat de regering zich niet wil bemoeien met de keuze van het bestuur van Renault.

De stap van Renault komt enkele dagen nadat de Japanse automaker Nissan, waarmee Renault in een alliantie zit, een nieuwe bestuursvoorzitter heeft aangesteld: Makoto Uchida. Uchida is de derde topman van Nissan in drie jaar tijd. Zijn voorgangers Ghosn en Hiroto Saikawa moesten vertrekken vanwege verdenkingen van fraude. De stap om ook bij Renault een nieuwe bestuursvoorzitter aan te stellen, laat zien dat de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi schoon schip probeert te maken.