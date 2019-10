Nike stopt atletiekproject van de wegens doping geschorste Salazar

Nike stopt met zijn Oregon Project, het atletiekprogramma waarvan onder anderen Sifan Hassan deel uitmaakt. Reden is de vierjarige schorsing van coach Alberto Salazar, heeft Nike-topman Mark Parker donderdag in een e-mail aan het team laten weten, melden verschillende economische- en hardloopmedia vrijdag. Het programma bestond sinds 2001.

De Amerikaanse anti-dopingorganisatie USADA maakte anderhalve week geleden bekend Salazar voor vier jaar te schorsen omdat hij betrokken was bij testosteronsmokkel, bij de toediening van verboden infusen en heeft geknoeid met de controleprocedures. „Deze omstandigheden, plus de aanhoudende niet-onderbouwde beschuldigingen, leiden veel van de sporters af en maken het hen moeilijker om zich te richten op wat ze nodig hebben voor hun trainingen en wedstrijden”, aldus Parker.

Wat de atleten moeten doen nu ze negen maanden voor de Olympische Spelen zonder coach en trainingsfaciliteiten zitten, is nog onduidelijk. Parker zegt de ruim tien sporters uit het programma daarin te begeleiden. Voor sporters die wel gesponsord worden door Nike maar geen onderdeel zijn van het Oregon Project, lijkt het besluit om met het Oregon Project te stoppen vooralsnog geen gevolgen te hebben.

Bezwaar

De schorsing van Salazar houdt geen verband met de huidige ploeg. Ook is er geen bewijs gevonden voor „georganiseerd dopinggebruik” binnen project, benadrukt Parker. Het onderzoek leidde wel tot de schorsing van de arts Jeffrey Brown, maar had voor geen enkele sporter gevolgen. Dus ook niet voor Hassan, hoewel de affaire wel een schaduw wierp over haar twee gouden medailles op de 1.500 meter en 10.000 meter op de WK in Qatar. Ze benadrukte bij herhaling een „schone” atlete te zijn, dus geen doping te gebruiken.

Salazar was van meet af aan betrokken bij het Oregon Project. Het programma, vernoemd naar de staat waar het hoofdkwartier van Nike gevestigd is, werd opgericht om onder meer met hulp van technologie de prestaties van Amerikaanse langeafstandslopers te verbeteren. De ploeg heeft verschillende medaillewinnaars voortgebracht.

Salazar ontkent iets verkeerd gedaan te hebben en heeft beroep aangetekend tegen het besluit van USADA. Nike zal hem in zijn bezwaar bijstaan, heeft het bedrijf aan Bloomberg laten weten.