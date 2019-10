NASA wil begin 2020 eerste bemande SpaceX-missie

Ruimtevaartbedrijf SpaceX is er bijna klaar voor om een bemande vlucht de ruimte in te sturen, zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De Crew Dragon-capsule van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk moet in het eerste kwartaal van 2020 worden gelanceerd met een astronaut aan boord. Tenminste, als „alles volgens plan verloopt” bij de volgende testen, aldus NASA-topman Jim Bridenstine donderdag.

Bridestine benadrukte dat NASA geen enkel risico zal nemen met astronauten en dat bij twijfel de lanceerdatum alsnog wordt uitgesteld. In maart lukte het SpaceX al om een onbemande Crew Dragon-capsule te lanceren en te koppelen aan het internationaal ruimtestation ISS. Tot nu toe heeft SpaceX nog nooit een bemande raket gelanceerd, maar alleen goederen de ruimte in gestuurd.

De NASA betaalt SpaceX en Boeing bijna 7 miljard dollar voor het bouwen van raketten en capsules. De bedoeling is dat SpaceX astronauten van NASA naar het internationaal ruimtestation ISS gaat sturen. Sinds de stopzetting van het Amerikaanse Space Shuttle-programma in 2011 kunnen de Amerikanen hun astronauten alleen nog naar het ISS brengen met de Russische Sojoez-raketten. Gebruikmaken van de Sojoez-raketten is relatief duur voor de Amerikanen.

Vertraging

Het is nog niet zeker dat de vlucht ook echt gaat plaatsvinden, want de Crew Dragon-missie is al eerder uitgesteld. Aanvankelijk had de eerste bemande SpaceX-missie dit jaar al moeten plaatsvinden. Het project liep echter vertraging op door onder meer de explosie van een raket in april en problemen met het parachute-systeem.

NASA is niet blij met de vertraging en de laatste maanden leek er lichte spanning te zijn tussen de twee ruimtevaartbedrijven. NASA vindt namelijk dat SpaceX zich te weinig richt op het Crew Dragon-project en te veel bezig is met ambitieuze plannen zoals het lanceren van een raket naar Mars en het stichten van een kolonie op de rode planeet. Zelf heeft NASA ook ambitieuze plannen. Zo wil het in 2024 weer mensen naar de maan sturen.