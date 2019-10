Na een overstap dalen je prestaties

In veel branches wordt gevochten om talent. Headhunters jagen op mensen die goed presteren in het ene bedrijf om ze onder te brengen bij het andere. Maar hoe groot is de kans eigenlijk dat ze daar net zo goed zullen scoren?

Iedere keer wanneer een chirurg een bepaalde operatie uitvoert, wordt zij of hij er ietsje beter in. En iedere keer neemt de kans op complicaties en het overlijden van de patiënt een beetje af. Een bekend gegeven.

Waar ik echter nog nooit bij had stilgestaan, totdat ik het recent hoorde in een podcast van psycholoog en schrijver Adam Grant, is dat de prestaties van een chirurg ‘context-specifiek’ zijn. Wanneer een chirurg in zijn eigen ziekenhuis opereert, doet hij dat beter dan wanneer hij ’s middags moet invallen in een ander ziekenhuis.

Grant baseerde zich op een klassiek onderzoek uit 2006 van Robert Huckman en Gary Pisano. Maar er is meer leuk materiaal op dit gebied. De Nederlandse promovenda Roos Mesman wilde weten hoe het verband tussen volume en kwaliteit van operaties werkt. Hoeveel herhaling heb je eigenlijk nodig om echt beter te worden in bepaalde operaties? Ze interviewde voor haar onderzoek Nederlandse chirurgen en die zeiden: het gaat er vooral om dat de teams op elkaar ingespeeld raken, zowel qua handelingen als onderlinge communicatie. Het is volgens de geïnterviewde artsen erg belangrijk om met vaste teams te opereren.

De organisatie waar je werkt en de mensen om je heen vormen je dagelijkse handelen

Je kunt denken: tja, dat geldt voor artsen, maar in mijn werk speelt dit geen rol. Misschien. Er is meer onderzoek. Harvard-hoogleraar Boris Groysberg en collega’s volgden jarenlang de prestaties van meer dan duizend financiële toppers op Wall Street. Wanneer deze financiële sterren overstapten van het ene naar het andere bedrijf, dan leidde dit tot een flinke dip in hun resultaten. Zelfs na vijf jaar waren ze nog niet terug op hun oude niveau. Er was echter een uitzondering. Wanneer de topper zijn team met zich meenam, dan bleek er geen sprake van een terugval.

Goed, nog één leuk weetje: uit luchtvaartstatistieken van de Amerikaanse National Transportation Safety Board bleek jaren geleden al dat driekwart van de ongelukken plaatsvindt wanneer het vliegtuig wordt bestuurd door een piloot en een co-piloot die voor het eerst samenwerken.

Gedragsonderzoekers weten dat de context waarin we ons bevinden een enorme impact heeft op ons gedrag. De organisatie waar je werkt, de ruimte waar je je bevindt, en vooral de mensen om je heen, ze vormen je dagelijkse handelen, versterken het en houden het in stand. Een andere context leidt in veel gevallen tot ander gedrag. Het is dus niet zo gek dat onze prestaties terugvallen wanneer we overstappen naar een andere werkomgeving. Toch wordt hier vrijwel nooit rekening mee gehouden bij het zoeken van mensen.

Wat moeten we met deze kennis? Stoppen met overstappen? Onderzoeker Groysberg pleit er in elk geval voor om geen sterren te kopen, maar om ze zelf te kweken. Wat ook loont, als je het geld kunt missen, is het overnemen van complete teams die al op elkaar ingespeeld zijn. En kun je het niet laten en koop je toch een eenzame toppresteerder weg bij de concurrentie, dan zit er helaas niets anders op dan een aantal jaren geduld te hebben totdat hij misschien weer zijn oude niveau bereikt.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.