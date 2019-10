Minister Blok gaat tóch naar crisisoverleg over Syrië

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) sluit tóch aan bij het overleg met zijn Europese collega’s over de Turkse invasie in Noord-Syrië. Een meerderheid van de Tweede Kamer had er donderdag op aangedrongen bij Blok om het staatsbezoek aan India met koning Willem-Alexander en koningin Máxima te laten schieten, zodat hij in Luxemburg kon zijn voor het overleg over Syrië. Maar Blok hield vol dat hij het koningspaar moest vergezellen. Op vrijdagmiddag, na afloop van de ministerraad, zei Blok dat hij toch naar Luxemburg zal gaan. Later sluit hij dan alsnog aan bij het staatsbezoek in India. Op maandag en dinsdag zal in plaats van Blok minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel, D66) Willem-Alexander en Máxima vergezellen. (NRC)

