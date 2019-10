Mannelijke stellen hebben hoogste gemiddelde inkomen

Het gemiddelde jaarinkomen van mannelijke koppels ligt bijna 15.000 euro hoger dan dat van heterostellen. De inkomens van vrouwen- en heterokoppels zijn vrijwel gelijk. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS onderzocht alle stellen die na 2001 - het jaar dat het homohuwelijk ingevoerd werd - trouwden of een geregistreerd partnerschap aangingen, waarvan de oudste partners nog niet met pensioen was. Mannenstellen hadden gemiddeld een gezamenlijk inkomen - uit werk of onderneming - van 108.000 euro per jaar. Heterostellen verdienden gemiddeld 92.000 euro, vrouwenkoppels gezamenlijk iets minder: jaarlijks gemiddeld 91.000 euro.

De inkomensongelijkheid is bij homostellen kleiner dan bij heterostellen. Bij 59 procent van de heterostellen verdient een partner meer dan tweederde van het gezamenlijke inkomen. Bij mannelijke koppels is dat 50 procent en bij vrouwenstellen is dat 44 procent.

Mannen verdienen meer

Bij heterostellen met een ongelijke inkomensverdeling verdient de man in bijna negen op de tien keer het meest. Dat komt doordat één van de partners vaak meer werkt dan de andere, schrijft het CBS in een toelichting op de analyse.

Mannen verdienen meer dan vrouwen, maar bij heterostellen zijn de verschillen het grootst. Een heteroman verdient volgens het CBS bijna 28.000 euro per jaar meer dan een heterovrouw. Een homoseksuele man heeft een gemiddeld jaarinkomen dat 9.000 euro hoger ligt dan dat van lesbische vrouwen.

Inkomensverdeling

Individuele mannen uit een homostel hebben vaker een lager inkomen dan mannen uit een heterostel. Bij vrouwen is dit omgekeerd: lesbische vrouwen hebben gemiddeld een hoger inkomen dan heteroseksuele vrouwen. Heteroseksuele mannen verdienen jaarlijks gemiddeld 5.000 euro meer dan homoseksuele. Heteroseksuele vrouwen verdienen daarentegen 14.000 euro minder dan lesbische vrouwen.

Als er rekening wordt gehouden met opleiding, leeftijd, herkomst of gewerkte uren, dan blijken homoseksuele mannen gemiddeld ouder en hoger opgeleid te zijn, en verdienen 10.000 euro minder dan heteroseksuele mannen. Lesbische vrouwen blijken na correctie gemiddeld 1.000 euro minder te verdienen dan heterovrouwen.