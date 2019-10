Kabinet wil vaccinatieplicht in kinderopvang als vaccinatiegraad te sterk daalt

Als de vaccinatiegraad in de toekomst te sterk daalt, moeten kinderen verplicht worden gevaccineerd om toegelaten te worden tot de kinderopvang. Het kabinet onderzoekt deze optie naar aanleiding van een advies van de commissie-Vermeij, die de vaccinatieproblematiek in de kinderopvang onderzocht.

Daarmee komt er nu nog niet direct een vaccinatieplicht in de kinderopvang. Het kabinet heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorig jaar gevraagd om een ondergrens vast te stellen waaronder de vaccinatiegraad niet mag zakken. Maar het RIVM heeft nu geconcludeerd dat „er geen wetenschappelijke basis is voor een harde ondergrens”, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) aan de Tweede Kamer.

Het is dus nog onduidelijk hoe de ondergrens vastgesteld zal worden. Maar mocht de vaccinatiegraad in de toekomst daaronder zakken, dan worden ouders als het aan het kabinet ligt verplicht hun kind te laten vaccineren als zij gebruik willen kunnen maken van de kinderopvang. Het kabinet gaat kijken naar „de verdere uitwerking” hiervan.

Nederland kent geen verplichte deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma. Op dit moment ligt de landelijke vaccinatiegraad op 90,2 procent, dat wil zeggen dat dit percentage van de kinderen geboren in 2016 volledig gevaccineerd is. Dat percentage, bekend geworden in maart van dit jaar, was een lichte stijging ten opzichte van 2018. Maar daarvoor was de vaccinatiegraad juist zes jaar op rij gedaald. De vaccinatiegraad ligt ook onder de 95 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) landen adviseert, maar een percentage tussen de 90 en 95 procent is niet direct een gevaar voor de volksgezondheid.

Een algehele vaccinatieplicht is door het besluit van het kabinet nog lang niet in beeld. De commissie-Vermeij adviseerde daartoe pas over te gaan als de vaccinatiegraad ook niet stijgt nadat vaccineren in de kinderopvang verplicht is geworden.

Kinderen geweigerd

De afgelopen jaren was er een aantal uitbraken van mazelen in de kinderopvang, waaronder dit voorjaar nog eentje in Den Haag. Het Haagse kinderdagverblijf Berend Botje eiste daarop van ouders van niet-gevaccineerde kinderen dat zij hun kinderen alsnog zouden inenten. Verschillende kinderdagverblijven besloten al eerder niet-gevaccineerde kinderen te weigeren.

De Tweede Kamer praat volgende week over een voorstel van D66-Kamerlid Rens Raemakers dat kinderdagverblijven wettelijk het recht geeft niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Roos Vermeij, oud-PvdA-Kamerlid en voorzitter van de adviescommissie, was eerder kritisch op dit voorstel en zei dat „handelingsopties, oplossingen en maatregelen niet bij de kinderopvang neergelegd moeten worden. Het is de overheid die aan de slag moet met dit vraagstuk.”