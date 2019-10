Heiloo wil nu eindelijk die nieuwe afslag

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nu de stikstofcrisis de aanleg van een afslag van de snelweg tussen Alkmaar en Amsterdam voorlopig onmogelijk heeft gemaakt, zou deze miljoenenoperatie bij het dorp Heiloo misschien wel worden afgeblazen.

„Daar hopen wij op”, zegt Els Meurs, voorzitter van de stichting Heilloze Weg. „De afslag is een overbodige ingreep, dat roepen wij al jaren. Een nieuwe weg genereert alleen maar meer verkeer. Het wordt onveiliger. Laat de mensen maar met de trein gaan. We hebben hier in Heiloo toch niet voor niets een station?”

De werkzaamheden voor een nieuwe aansluiting op de A9 waren al begonnen. Er zijn bomen gekapt, er is een stolpboerderij aangekocht en gesloopt op de plaats waar een rotonde moet worden gebouwd. Er liggen gedetailleerde plannen voor een half klaverblad en verschillende wegen naar Heiloo en – aan de overkant – naar bedrijventerrein Boekelermeer. Bovendien komt er een tunnel tussen de lokale golfclub en de driving range, het oefenterrein voor golfers.

Afslag is bittere noodzaak

De nieuwe afslag is bittere noodzaak, stelt de provincie Noord-Holland, die voor dit project van 33 miljoen euro samenwerkt met Alkmaar, Castricum en Heiloo. „De aansluiting verbetert de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid en zorgt ervoor dat Heiloo en omgeving klaar zijn voor de toekomst”, is te horen in een filmpje.

Aan de rand van Heiloo, tegen het dorp Limmen aan, moeten de komende jaren ruim tweeduizend woningen verrijzen, en ook het bedrijventerrein Boekelermeer breidt uit. „Hierdoor neemt het auto- en vrachtverkeer toe en kunnen wegen in beide dorpen dichtslibben. Een aansluiting op de A9 ontlast de doorgaande wegen in het gebied en is daardoor onmisbaar. Kortom: zonder aansluiting geen woningbouw van deze omvang”, stelt een woordvoerder.

Voor het plan zijn in Heiloo zowel voor- als tegenstanders te vinden. „Ik begrijp dat er een weg moet komen voor nieuwe wijken, maar ik hoop wel dat de plannen worden aangepast”, vertelt Marjon Zandvliet. Zij zit in een denktank die de gemeente adviseert over het verkeer.

Zandvliet maakt zich zorgen over de aanzuigende werking van een van de wegen naar de afslag; verkeer zal straks wellicht dwars door het dorp rijden, onder meer door de tóch al krappe Stationsweg, waar zij zelf woont. „Ik hoop dat we nu opnieuw gaan kijken naar het bestemmingsplan.”

Ook Maarten Nanne kan begrip opbrengen voor een weg naar de nieuwe wijken. „Ik ben daar beslist niet tegen”, zegt Nanne, eigenaar van een handelsonderneming. „Maar waarom moet ik daar het slachtoffer van zijn?”

Hij woont bijna veertig jaar naast een kruising die véél drukker wordt en verkeerslichten zal krijgen. „Ik heb gevraagd of ik kan worden uitgekocht. Dat kon niet. Men wil mij een planschadevergoeding van 20.000 euro geven. Dat is te weinig. Op zeven meter afstand staan straks altijd auto’s voor het stoplicht te wachten. Ik wil dat het kruispunt wordt verlegd, 25 meter verderop.”

Allemaal op de fiets

Stel dat de aanleg van de wegen door de stikstofcrisis niet doorgaat; wat dan? „Dat zou een drama zijn”, zegt Arjen Vroegop, raadslid van de VVD in Heiloo. De gemeenteraad heeft het college onlangs opnieuw opgeroepen door te zetten. Vroegop: „Als je tussen Uitgeest en Alkmaar de snelweg op wilt, dan zie je waarom dit plan nodig is. Nu staan we hier in de file en stoten in onze auto’s stikstof uit. Er zijn natuurlijk mensen die vinden dat we voortaan allemaal op de fiets moeten stappen en de trein moeten pakken. Maar Heiloo is nu eenmaal een forenzendorp, daar kun je niet omheen.”

Ook raadslid Corrie Konijn van Heiloo-2000 is een warm voorstander van het plan. „Er wordt al veertig jaar over gesproken. De situatie is niet houdbaar. Alle verkeer uit de dorpen moet via Alkmaar de snelweg op. Het loopt daar vast. En ook in de dorpen zelf. Er hoeft maar iets te gebeuren op de snelweg of er staan lange files bij mij voor de deur.”

Dat er de komende jaren ruim tweeduizend woningen worden gebouwd, maakt de aanleg bovendien alleen maar urgenter, laat wethouder Fred Dellemijn (Heiloo-2000) weten: „Mede vanuit een toename van het aantal woningen en extra bedrijvigheid is voor de bereikbaarheid de aansluiting op de A9 nodig.” Van afstel is volgens de wethouder „geen sprake”. Raadslid Corrie Konijn: „Ik zie het positief in. Ik ben er heilig van overtuigd dat de aansluiting er komt.”

