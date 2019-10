Gin met een echo van madame Jeanette

Antroewa! Bitawiri! Dagoeblad! Sopropo! Ze staan toevallig op alfabetische volgorde. Dames en heren, zie hier mijn vier grote gruwels aan tafel als kind. Zoals wel vaker eet ik ze nu als volwassene zonder protest op. Maar destijds dus alleen onder dreiging van de pollepel, en wat dies meer zij...

Antroewa, de naam alleen al boezemt angst in. De a-oe-a klank heeft iets onheilspellends en de groente zelf ziet er eng uit. Griezelige groene bolletjes met slijmerige pitjes erin. En dan die bittere smaak. Beter regelt antroewa een goeie deal met een pr-bureau.

Dan Bitawiri, de naam zegt het al. Bita = bitter. Bitter, lieve mensen, is nooit een toffe term om kids aan te sporen een bepaalde groente te eten. En wiri betekent ‘wier’. No further questions.

Dagoeblad betekent letterlijk hondenblad. Nou hier kunnen we kort over zijn, geef het aan de hond! Als je denkt dat je mij enthousiast krijgt over een groente die hondenblad heet, dan heb je het volgende ding komende!

Sopropo, ik weet niet eens of dit iets betekent. Wat ik wel weet is dat het ook wel bittermelon wordt genoemd. Een komkommerachtige veggie maar dan met uitslag op z’n schil. Deze wordt net als de andere drie groenten sterke geneeskrachtige eigenschappen toebedeeld. Je ouders staan dan ook met hoogopgetrokken wenkies naar je te blaffen dat je het Op! Moet! E! Ten! Eventueel onder begeleiding van een ritmisch pak slaag.

Inmiddels maak ik het zelf wel ’ns klaar. Met gerookte kip en/of zoutvlees. En dan spitskool erbij voor m’n eigen kids. Hoog en laag kan ik springen maar zij E! Ten! Dit! Ge! Woon! Niet! De pollepel is tegenwoordig taboe. Wij hadden nog geen online hulplijnen, zij tegenwoordig wel.

In Rotterdam woont een buurman van een vriend en die maakt dus gin van sopropo. Ik had even nodig om dit een plekje te geven. Tot ik het proefde. Man! Lekkerrrrr. Met een lichte echo van Madame Jeanette erbij.

De buurman legt heel schattig steeds de klemtoon op de tweede O in de naam. Dat moet dus op de derde, maar hey, ’t is een Rooterdammerts dus tja!

M’n vader is eind november jarig, 75 wordt-ie. Een keer raden wat er tussen al z’n cadeaus te vinden zal zijn.

Ik neem alvast een pollepel mee!

Volgende week proeven we: harira

We proeven: Sopropo-gin (gestookt van de groente sopropo en madame Jeanette- pepers). Alcoholpromillage: 43 procent. Prijs per fles (500 ml): ongeveer 26 euro. Verkooppunten en online bestellen via moonshinerotterdam.nl.