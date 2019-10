Evacuatie 100.000 inwoners Los Angeles vanwege bosbranden

Door bosbranden dicht bij Los Angeles moeten vrijdag 100.000 inwoners van de Amerikaanse stad worden geëvacueerd. Dat meldt de lokale politie. Tientallen huizen aan de noordkant van de stad zijn door de branden verwoest. Een persoon kwam daarbij om het leven.

Volgens de lokale politie woeden twee bosbranden aan de noordzijde van de stad. Een daarvan, in de San Fernando Valley, heeft al meer dan 18 vierkante kilometer grond beschadigd. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.

Een woordvoerder van de brandweer zegt tegen persbureau Reuters dat het om een brand gaat die zich snel verplaatst en die door de harde wind moeilijk onder controle is te krijgen. Hij roept mensen op niet te wachten met het vertrek. Het kan volgens hem dagen duren voordat mensen weer terug kunnen naar hun huis. Een aantal scholen in de stad is vrijdag gesloten.

Zonder stroom

Miljoenen inwoners in het midden en noorden van de Californië werden woensdag al ingelicht over een naderende stroomafsluiting. Elektriciteitsmaatschappij Pacific Gas & Electric (PG&E) probeert met een stroomafsluiting van zo’n 800.000 huishoudens het risico op bosbranden te verkleinen. Door de harde wind kunnen elektriciteitspalen en hoogspanningskabels omvallen en een vonkenregen veroorzaken. De stroomonderbreking kan dagen duren.

Een deel van de huishoudens in het noorden van Californië heeft sinds vrijdag weer elektriciteit. Daar is het brandgevaar voorlopig geweken.

Vorig jaar kwamen bij een bosbrand in het Californische plaatsje Paradise 85 mensen om het leven. Die brand woedde ruim twee weken.