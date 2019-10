Ethiopische premier Abiy wint Nobelprijs voor de Vrede

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Dat maakte het Nobelprijscomité vrijdag bekend. Ethiopië heeft onder leiding van Abiy een vredesakkoord gesloten met buurland Eritrea.

Met het vredesakkoord kwam een einde aan jarenlange oorlog met aartsvijand Eritrea. Het aantreden van destijds 42-jarige Abiy in april 2018 zorgde voor hoop in Ethiopië. Hij was meteen bij zijn aantreden populair. Ahmed liet duizenden politieke dissidenten vrij, gaf oppositiepartijen de vrijheid en beloofde introductie van de vrije markt.

Abiy zette zich in voor de corruptie in het land. Ook heeft hij vorig jaar de eerste vrouwelijke president van het land benoemd.

In totaal waren 301 kandidaten genomineerd voor de prestigieuze prijs, waaronder klimaatactiviste Greta Thunberg.

