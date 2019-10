De apocalyps levert de betere tv op

Het aardige van het afwisselend programmeren van het optimistische Stand van Nederland (Omroep WNL) en het zorgelijke Zembla (BNNVARA) is dat de actualiteitenkijker op de ene donderdag een wereld voorgeschoteld krijgt waarin geen vuiltje aan de lucht is om de andere donderdag te horen dat de apocalyps nabij is. Een ding is zeker: de apocalyps levert betere televisie op.

Zembla presenteerde deze week het eerste deel van een tweeluik over de MSC Zoë, het schip dat begin januari 360 containers verloor ten noorden van Nederland, waardoor „een tsunami van troep” naar de Waddeneilanden stroomde. Alleen al op Ameland spoelde 266 ton aan – de helft van wat er normaal in een jaar wordt ingezameld. Om nog maar te zwijgen van wat er allemaal op de bodem ligt.

Het strand lag vol waardeloze rotzooi waar geen jutterslol aan te beleven was, spullen die waren „gemaakt om weg te gooien”. Het leidde tijdens een bijeenkomst in Ameland tot spontane cultuurkritiek. „We willen allemaal voor 80 cent een T-shirtje uit Bangladesh. Wie in deze zaal is nog nooit in de Action geweest?”

De economische druk in de containervaart is enorm. De MSC Zoë vervoert 19.000 containers en jakkert om geen tijd te verliezen langs de Europese kusten, op de bewuste januaridag door de net wat kortere, maar ook riskant ondiepe zuidelijke vaarroute om de Wadden. Fijntjes wees Zembla erop dat MSC óók de eigenaar is van het cruiseschip dat deze zomer in Venetië pardoes een kade op beukte.

De zakelijke feiten die Zembla brengt zijn onthutsend, maar deze aflevering heeft daarnaast profijt van de stalen kalmte waarmee kapiteins, vissers, bergers en havenmeesters hun verhaal vertellen. Als het gaat over de twistlocks waarmee de containers aan elkaar gehaakt worden, horen we dat die vervangen moeten worden als ze slijten. Wie controleert dat, is de logische vraag. „De bemanning”, is het onderkoelde antwoord.

Mooi waren de verhalen van de mannen die met kleine bootjes in woeste golven de enorme containers wisten te vangen – de kisten als een eenentwintigste-eeuwse Moby-Dick. „Er waren uitschieters naar negen-plus. Dat was wel pittig. Maar je moet ’m toch aanhalen.” Of de havenman die uitlegde hoe het zat met de strakke tijdschema’s die de kapiteins moeten volgen. „Kijk naar jezelf. Als je vrouw belt en zegt dat je om zes uur thuis moet zijn. De een zegt: laat ze het maar uitzoeken, de ander begint zich te haasten.” Ouderwetse beeldspraak, maar wel helder.

Intussen schetste Zembla de contouren van wat weleens een groot schandaal zou kunnen worden. Inmiddels is duidelijk dat het schip de containers al uren verloren had, toen het probleem werd gemeld. Niet melden is verboden. Gelukkig hebben de schepen een voicerecorder aan boord, maar bij aankomst in Bremerhaven constateerden de autoriteiten dat die niet naar behoren had gefunctioneerd. Stuk, uitgezet – het kon van alles zijn. Geheel in lijn met de sfeer van de uitzending zei een kenner: „Dat is wel een ongelukkig toeval.”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het ongeluk, maar Zembla ondekte al dat er schade aan het schip is. Die kan veroorzaakt zijn door de van boord tuimelende containers, maar volgens de havenrapporten bedreigde de schade de zeewaardigheid. Dat duidt op schade aan de onderkant – en dus de mogelijkheid dat de MSC Zoë op die ondiepe route op de bodem is ‘gestoten’.

Voor de beantwoording van die vraag werden we verwezen naar het tweede deel van de reportage, over veertien dagen: een heuse containerhanger.