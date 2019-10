CPB-directeur Laura van Geest wordt nieuwe bestuursvoorzitter AFM

Laura van Geest wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat meldt minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) vrijdag. Momenteel is Van Geest directeur van het Centraal Planbureau (CBP).

Van Geest begint op 1 februari volgend jaar en zal de functie in principe voor vier jaar bekleden. Ze volgt daarmee definitief Merel van Vroonhoven op, die eerder dit jaar haar functie bij de AFM verruilde voor een baan in het speciaal onderwijs. In de tussentijd heeft bestuurslid Hanzo van Beusekom de tijdelijke leiding over de AFM.

In een toelichting zegt Hoekstra vrijdag verheugd te zijn met het aantreden van de 57-jarige Van Geest: “Met haar jarenlange ervaring, haar onafhankelijke blik en grote deskundigheid bij het CPB en eerder bij het ministerie van Financiën is ze een aanwinst voor de AFM.”

Van Geest is sinds 2016 directeur van het CBP. Ze studeerde eerder bestuurskunde en algemene economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ook werkte zij onder meer voor het Internationaal Monetair Fonds en het ministerie van Financiën.

