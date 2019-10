Amsterdam steekt 45 miljoen in noodlijdende afvalcentrale

Het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) krijgt een extra injectie van 45 miljoen euro van het Amsterdamse gemeentebestuur. De gemeenteraad is vrijdag akkoord gegaan met een reddingsplan van het college, meldt persbureau ANP. Door de problemen bij de Amsterdamse afvalenergiecentrale dreigde een afvalcrisis te ontstaan. Volgens het college is het geld nodig om een faillissement af te wenden en een afvalcrisis te voorkomen.

Het bedrag komt bovenop de 35 miljoen euro die het AEB, waar de gemeente 100 procent aandeelhouder van is, afgelopen zomer al kreeg. De gemeenteraad wilde tijdens een spoeddebat tot in de nacht van donderdag op vrijdag van de verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma (Verkeer, vervoer, water en luchtkwaliteit, PvdA) weten of dat geld goed is besteed. Omdat het om bedrijfsgevoelige informatie gaat, vond het debat achter gesloten deuren plaats.

Dijksma antwoordde dat het geld nodig is voor salarissen, operationele kosten en het vervoeren van slib. Ook benadrukte ze dat het gehele bedrag van 45 miljoen niet in één keer zal worden uitgegeven. Eerder deze week werd bekend dat twee van de vier wegens veiligheidsproblemen afgesloten verbrandingsovens sinds dinsdag weer in werking zijn. Daarmee zijn vier ovens nu operationeel, de laatste twee werken naar verwachting voor het eind van dit jaar weer.

Lees ook: Twee ovens Amsterdams afvalbedrijf weer in werking

Miljoenentekort

Half juli bleek dat het AEB vier van de zes ovens stil moest leggen vanwege veiligheidsproblemen. Er hadden in het verleden ook al meerdere branden plaatsgevonden bij het bedrijf. Het stilleggen zorgde voor problemen met de verwerking van afval in heel Nederland en zelfs in het buitenland. Ook kwam een deel van de warmtelevering aan Amsterdam in gevaar, net als het voortbestaan van het bedrijf.

Naast veiligheidsproblemen kampt het AEB met een miljoenentekort. Volgens Het Parool zou het bedrijf dit jaar een verlies van 145 miljoen leiden. Het bedrijf loopt het risico leningen van banken niet terug te kunnen betalen en kan mogelijk ook niet voldoen aan contracten die zijn gesloten met andere bedrijven.

Een plan om aan te sluiten bij de publieke afvalenergiecentrale HVC mislukte onlangs. De Amsterdamse oppositie vond dat de gemeente te veel tijd heeft verspild door daar op in te zetten. De bedoeling is dat het AEB uiteindelijk in haar geheel, of in delen, wordt verkocht, maar nu het langzaam beter gaat wordt er binnen de raad ook weer getwijfeld aan de verkoop van het bedrijf.