‘Amerikaanse luchtvaartautoriteit schoot tekort bij goedkeuring 737 MAX’

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA schoot tekort in het toezicht op de ontwikkeling van een veiligheidssysteem voor de Boeing 737 MAX, het toestel dat betrokken was bij twee dodelijke crashes. De autoriteit volgde haar eigen regels niet op, gebruikte verouderde procedures en het ontbrak aan expertise om de veiligheidssystemen goed te kunnen beoordelen. Dat staat in een rapport van de internationale commissie van luchtvaartinspecteurs JATR (Joint Authorities Technical Review).

Bij de twee dodelijke vliegtuigcrashes vorig jaar oktober in Indonesië en in Ethiopië in maart kwamen samen 346 mensen om het leven. De ongelukken zijn vermoedelijk het gevolg van het veiligheidssysteem MCAS dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte. Vanwege de ontwerpfout wordt het toestel nu al ruim zeven maanden aan de grond gehouden.

Lees ook: Waarom de Boeings neergingen

Luchtvaartautoriteit FAA keurde het ontwerp van de Boeing 737 MAX in 2017 goed, maar zou volgens het rapport onvoldoende informatie hebben gehad van Boeing om na te gaan of de technologie voldeed. Daarnaast had de FAA te weinig expertise om de documentatie die Boeing wel aanleverde goed te kunnen evalueren.

Ook staat in de 69 pagina’s tellende samenvatting van het rapport dat er bewijs is gevonden dat Boeing „ongepaste druk” uitoefende op enkele van zijn eigen werknemers die de rechten van de FAA hadden gekregen om de ontwerpwijzigingen van het toestel goed te keuren.

Kritisch

De commissie is uiterst kritisch over het beleid van de FAA om veel taken te delegeren aan luchtvaartbedrijven zelf. Hierdoor zou de toezichthouder niet goed in staat zijn geweest om een onafhankelijk oordeel te vellen over de veiligheidssystemen van de 737 MAX. Boeing-medewerkers hadden mogelijk „tegengestelde prioriteiten”, zo staat in het rapport. Ook waren er te weinig specialisten betrokken bij de goedkeuring van het ontwerp van de 737 MAX, stelt de commissie.

De FAA heeft in een reactie gezegd de aanbevelingen van de commissie te bekijken en actie te zullen ondernemen. Enkele weken na de crash van een toestel van Ethiopian Airlines op 10 maart nabij Addis Abeba werd JATR opgericht. Bij het ongeluk kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Op 29 oktober vorig jaar was een Lion Air 737 MAX onder vergelijkbare omstandigheden voor de kust van Indonesië neergestort. Daarbij kwamen alle 189 inzittenden om het leven.

Boeing maakte vorige maand bekend dat het de families van alle slachtoffers gaat compenseren. Zij krijgen allemaal omgerekend 131.000 euro. De vliegtuigbouwer, die zo’n 4,4 miljard euro heeft gereserveerd om schadevergoedingen van luchtvaartmaatschappijen te kunnen opvangen, is het systeem MCAS nu aan het updaten. Boeing verwacht zelf dat de 737 MAX binnenkort weer de lucht kan. Toezichthouder FAA is daar voorzichtiger in, dus blijft het onduidelijk wanneer het toestel weer mag vliegen.