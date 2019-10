Mijn vrouw en ik vlogen met Transavia naar Spanje. Na de landing liepen we door het gangpad richting de cockpit. Voor ons liep een vrouw met haar, ongeveer achtjarige, zoon. Bij de cockpit aangekomen vroeg de moeder de piloot die van de passagiers afscheid nam: „Kan mijn zoon even in de cockpit kijken, want hij wil zo graag piloot worden”. De piloot liet de jongen passeren, maar na een snelle blik liep hij verder en zei boos tegen zijn moeder: „Hoe kan je nu zeggen dat ik piloot wil worden, je weet toch dat ik vuilnisman wil worden”.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 oktober 2019