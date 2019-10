Alle Haagse wethouders krijgen integriteitsscreening

Alle Haagse wethouders zullen worden onderworpen aan een integriteitsscreening. Dat kondigde waarnemend burgemeester Johan Remkes (VVD) vrijdag aan bij zijn kennismaking met de gemeenteraad.

Ook de zes huidige wethouders moeten deze procedure doorlopen, zei hij. „Hopelijk kan ik u daarna informeren dat er geen belemmeringen zijn”, zei Remkes.

In 2018 was Den Haag een van de weinige gemeenten waar geen integriteitsprocedure was. Volgens een woordvoerder waren integriteitsrisico’s „geen issue” en had de gemeenteraad er „geen beleid over vastgesteld”.

Lees ook: De wethouder wordt nu veel beter gescreend

Twee weken geleden maakte het OM bekend de Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui, beiden Groep de Mos, te verdenken wegens schending van het ambtsgeheim en omkoping. Mogelijk hebben zij tegen betaling vergunningen verleend aan drie ondernemers, die ook verdachten zijn in het onderzoek. Ook een raadslid van Groep de Mos is verdachte.

Belangrijkste prioriteit

Remkes noemde integriteit zijn belangrijkste prioriteit de komende zeven maanden. Een tweede prioriteit is openbare orde en veiligheid. Donderdag voert de Haagse gemeenteraad een debat over de toekomst van de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp. Over het uit de hand gelopen vuur op Scheveningen verscheen anderhalve week geleden een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), wat leidde tot het aftreden van burgemeester Pauline Krikke (VVD).

Een derde prioriteit voor Remkes is het functioneren van de gemeenteraad. In een uitgelekt gesprek tussen de fractievoorzitters en commissaris van de koning Jaap Smit beklaagt de laatste zich over het niveau van de debatten in de raad. „Ik heb van de week eens naar zo’n raadsvergadering gekeken. Daar word ik als toeschouwer niet blij van, moet ik u zeggen”, zegt Smit.

Remkes zei het daar „volstrekt” mee eens te zijn. „Het politieke debat moet over de inhoud gaan”, hield hij de raad voor. Raadsvergaderingen in Den Haag - waar vijftien politieke partijen in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn - duren regelmatig tot ver na middernacht. Remkes zei: „Tijd verspillen, hoort niet in de raadszaal thuis.”