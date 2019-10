Alexander Pechtold nieuwe directeur van CBR

Voormalig D66-leider Alexander Pechtold wordt de nieuwe algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dat meldt het rijvaardigheidsinstituut vrijdag. Pechtold begint op 1 november met de nieuwe functie.

Hij volgt Petra Delsing op, die begin dit jaar afzag van een tweede termijn als directeur. Het CBR kampt al langere tijd met problemen met het verwerken van medische beoordelingen voor aanvragen en verlengingen van rijbewijzen. Pechtold was door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) voorgedragen, de Raad van Toezicht heeft al met zijn benoeming ingestemd.

„Alexander Pechtold zal van grote toegevoegde waarde zijn om het CBR door de huidige moeilijke fase bij de medische beoordelingen heen te loodsen”, zo staat in een verklaring.

Begin oktober vorig jaar maakte de oud-politicus bekend op te stappen als leider van D66. Hij was twaalf jaar partijleider en fractievoorzitter geweest van de partij en werd opgevolgd door Rob Jetten. In juni werd bekend dat Pechtold de renovatie van het Binnenhof ging begeleiden.

Problemen CBR

Elk jaar moeten ongeveer 350.000 Nederlanders een medische keuring ondergaan bij het aanvragen of verlengen van hun rijbewijs. Zij ondervinden al maanden hinder van de vertragingen bij het CBR. De problemen zullen op zijn vroegst in de zomer van volgend jaar en in het ergste geval pas halverwege 2021 zijn opgelost, zo werd vorige maand bekend. Eerder verwachtte het instituut nog dat de problemen eind dit jaar voorbij zouden zijn.

De vertraging wordt veroorzaakt door een tekort aan keuringsartsen en problemen met een nieuw computersysteem. Bovendien bleek het aantal aanvragen en verleningen van rijbewijzen groter dan gedacht.