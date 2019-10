Winstalarm Philips door handelsoorlog

Frans van Houten had zijn aandeelhouders de afgelopen maanden al voorzichtig voorbereid. Zijn Philips was bepaald niet immuun voor de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, waarschuwde de bestuursvoorzitter herhaaldelijk. In januari sprak Van Houten al over het verplaatsen van de productie, zodat Philips de Amerikaanse importtarieven kon ontlopen. Bij de jaarcijfers in juli zei hij te verwachten dat het handelsconflict dit jaar ruim 45 miljoen euro ging kosten.

Toch reageerden beleggers hoogst verbaasd toen Philips (18,1 miljard euro omzet, 77.000 werknemers) donderdagochtend een winstwaarschuwing afgaf. Het zorgconcern liet weten dat de winstmarge minder snel zal oplopen dan beloofd. Een voorname reden: „toenemende tegenwind door importtarieven” en de kosten die Philips moet maken om met die tegenslagen om te gaan.

Philips streeft ernaar de bruto winstmarge – de brutowinst afgezet tegen de omzet – jaarlijks met 1 procentpunt te verbeteren. Dit jaar wordt dat niet meer dan 0,2 procentpunt, liet het bedrijf weten. In een verklaring noemde Van Houten die tegenvaller „teleurstellend”. Beleggers waren het daarmee eens: het aandeel sloot donderdag ruim 9 procent lager.

Klein deukje

Dat de brutowinst minder hard groeit dan verwacht, merkt Philips vooral op de afdeling Connected Care, waar het concern slimme zorgapparatuur maakt. Die afdeling is voor een flink deel afhankelijk van de Amerikaanse markt, maar de producten worden lang niet altijd in de VS gemaakt. Van Houten wil dat veranderen, zodat het bedrijf „meer immuun” wordt voor de handelsoorlog.

In een gesprek met analisten moest Van Houten donderdag echter erkennen dat hij misschien toch te optimistisch is geweest over het verhuizen van zijn activiteiten. Jos Versteeg, analist van zakenbank InsingerGilissen: „Deze zomer zeiden ze dat ze nog wel wat ruimte hadden bij andere fabrieken. Maar nu is de tegenwind dus nog wat erger en loopt die verplaatsing vertraging op.”

Dat beleggers schrokken was ook omdat Philips altijd zelfverzekerd omging met tegenvallers, zegt analist Marc Hesselink van ING. „Ze hebben steeds gezegd: dit moeten we zelf kunnen compenseren. Een handelsoorlog is geen excuus, veranderende wisselkoersen ook niet. Daar hebben concurrenten ook last van. Wij moeten zelf de oplossing bedenken.”

Het bericht van donderdag laat zien dat Philips even geen antwoord heeft. Of in elk geval niet op tijd. Dan is het logisch dat beleggers schrikken, stelt Hesselink. „Als iets tegenvalt, verlies je niet alleen aan marge. Beleggers vragen zich ook af: hoe ga je dit weer omdraaien?” Het is ook een kwestie van vertrouwen. En dat vertrouwen heeft nu “een klein deukje” opgelopen, aldus Hesselink.

Dat Philips de laatste jaren telkens goede resultaten heeft kunnen overleggen, versterkt de schrikreactie, meent de analist. Natuurlijk kende het bedrijf soms tegenvallers, zoals toen een Amerikaanse rechter Philips in 2017 tijdelijk verbood sommige medische hulpmiddelen te verkopen. Maar over het algemeen liet Philips volgens Hesselink vooral „goede prestaties” zien. De koers is daardoor in een paar jaar flink opgelopen, en is nog altijd ruim twee derde hoger dan vier jaar geleden. Als er dan een tegenvaller is, is de schrik vaak ook groter.