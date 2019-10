‘Villa oud-korpschef Welten financiële strop voor politie’

De politie heeft ruim 150.000 euro verlies geleden op transacties die te maken hebben met de villa van voormalig korpschef Bernard Welten. Hij ging er zelf juist financieel op vooruit. Dat meldt het AD donderdag op basis van kadastergegevens over Weltens woning in het Zuid-Hollandse Warmond.

Welten kocht de villa in 2014 toen hij vanuit Groningen naar het westen verhuisde. Hij wist te bedingen dat de politie 37 procent van de aankoopsom van 1,2 miljoen euro betaalde, oftewel ruim 480.000 euro. De politie werd daardoor voor circa eenderde eigenaar van het huis. Bij zijn vertrek bij de politie eind 2017 nam Welten dat deel over van de politie, maar dan voor het aanzienlijk lagere bedrag van 322.578 euro. Dat leverde hem, na aftrek van kosten, meer dan 138.000 euro op. De politie bleef zitten met een verlies van 157.000 euro.

Dat Welten geprofiteerd heeft van de afspraken die hij met de politie had gemaakt over de aankoop van zijn villa, is saillant. Ophef over zijn hoge salaris was twee jaar geleden namelijk de reden van zijn zelfgekozen vertrek als bijzonder adviseur bij de Nationale Politie. Welten verdiende jaarlijks bijna 270.000 euro, destijds een ton boven de Balkenendenorm. Hij had het salaris meegenomen uit zijn tijd als korpschef bij de Amsterdamse politie, van 2004 tot 2011.

‘Zo transparant mogelijk’

Welten kon de politie voor een voordelige prijs uitkopen, door de manier waarop de Belastingdienst de transactie zag. De politie moest bij de verkoop de zogeheten ‘waarde bewoond’ rekenen, omdat Welten in de villa woonde. Die waarde ligt lager dan de verkoopwaarde van een leegstaand pand. Welten zelf had van die bepaling geen last toen hij het pand deze maand zelf ook verkocht, voor 1,3 miljoen euro.

Tegen het AD zegt Welten dat er absoluut geen sprake was van een extra vertrekpremie. „Integendeel. We hebben dit juist zo transparant mogelijk gedaan. Er zijn een taxateur, een makelaar en een notaris aan te pas gekomen. Opener kon niet.” De politie kon donderdagmorgen nog niet meteen reageren tegenover NRC.