Verdeeldheid in chatgroepen van boeren | Hoe Turkije aan te pakken?

De VVD ziet de migratiedeal met Turkije wankelen. Boeren verkondigen de revolutie in appgroepen. En Johan Remkes wordt eindelijk burgemeester.

SYRISCHE TEGENVALLER: Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) roept de Turkse ambassadeur op het matje, Tweede Kamerleden van CDA tot SP willen sancties tegen Turkije, de SP wil het land schorsen als lid van de NAVO. Het offensief van Turkije in Noordoost-Syrië, dat in handen is van het door Koerden gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten, heeft een einde gemaakt aan de stille diplomatie die Blok zo voorstond. Alleen VVD wil terughoudend zijn met sancties: volgens Sven Koopmans lost dat niks op. Het Turkse offensief zet de vluchtelingendeal op het spel – dat zou een flinke nederlaag voor de VVD betekenen, die juist meer van zulke deals willen sluiten. Een andere tegenvaller: de rebellengroep waaraan Nederland een paar jaar terug voertuigen gaf om te gebruiken in de strijd tegen de Syrische dictator Assad, vechten mee aan Turkse zijde. Hoe lang nog voordat deze pickup’s worden gespot?

BOEREN REVOLUTIE: Een euforische stemming in de chatgroepen waarin boeren hun demonstraties organiseren. Eén van de populairste memes: een kaartje waarop de halve randstad onder water staat, met de tekst: “De oplossing voor de klimaat-, CO 2 -, stikstof- en zwartepietendiscussie.” NRC keek afgelopen week mee in twee chatgroepen. Er werden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe demonstratie van komende woensdag: er worden slaapplekken en liften aangeboden. Maar er is ook verdeeldheid: sommige boeren scheiden zich af met een eigen appgroep, en stellen hun eigen eisenpakket op. “Is dit het, een paar symboolmaatregelen?”, reageren anderen. Zij zien meer in een revolutie: “We gaan pas weg als het kabinet weg is.” Dat trekt ook rechts-radicale types aan. Zoals Tom Zwitser, één van de drie Nederlanders die het manifest van Breivik ontving - naar eigen zeggen was dat toeval: hij kende Breivik niet, die moet zijn adres moet tegengekomen zijn in een van zijn “conservatieve weblogs”.

PUINRUIMEN: Hij was vicepremier, minister, staatssecretaris, Tweede Kamerlid. Hij was ook gedeputeerde in Groningen, Statenlid, gemeenteraadslid en commissaris van de koning. Maar burgemeester, dat was Johan Remkes nog nooit. Nu gaat het er toch van komen: de VVD’er wordt waarnemend burgemeester in Den Haag. Commissaris van de koning Jaap Smit wilde een zwaargewicht – in geluidsopnames die in handen zijn van Omroep West zegt Smit dat hij Remkes al had gepolst omdat hij het vertrek van Pauline Krikke wel zag aankomen. Remkes mag direct beginnen met puinruimen, aangezien twee wethouders worden verdacht van corruptie. Daar heeft Remkes ervaring mee: hij mocht als commissaris van de koning ook schoon schip maken in Noord-Holland, nadat VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers had zich laten omkopen door vastgoedbedrijven en grondbezitters.

Puinruimen II: Remkes mag bovendien op zoek naar een lekker. De gemeente Den Haag heeft op één dag twee keer aangifte gedaan van het lekken van informatie. Allereerst de geluidsopnames die hierboven al genoemd werden, waarop te horen is hoe de commissaris van de koning en de fractievoorzitters van de gemeenteraad overleggen over wie waarnemend burgemeester moet worden. Daarnaast is ook gelekt uit de vertrouwenscommissie die ging over de benoeming van Pauline Krikke: zij zou burgemeester zijn geworden omdat ze vrouw was en níet van de PvdA. Welke kandidaat durft nu nog te solliciteren?

REGULEREN: Vandaag debatteert de Tweede Kamer over drugspreventie. Daar heeft Den Haag de mond van vol sinds de moord op advocaat Derk Wiersum: onder meer Mark Rutte stelde dat ook wie af en toe een pilletje slikt, de drugsketen in stand houdt. Partijen die voor het reguleren van drugs zijn – zij geloven dat de criminaliteit daardoor zal afnemen – kregen afgelopen week een tegenvaller te verwerken. Steeds meer drugsgebruikers belanden in het ziekenhuis, bleek uit een onderzoek van het Trimbos-instituut. Onderzoekers vinden dat er te weinig aandacht voor de gevaren van drugsgebruik is. Legalisering is geen oplossing, stelt één van de onderzoekers. Je kunt dan weliswaar toezicht houden op welke stoffen in de drugs zitten, maar in Nederland zijn drugs al nauwelijks vervuild. Regulering geeft wel het signaal af dat drugs minder gezondheidsrisico’s hebben. “Dan zal gebruik toenemen, terwijl de risico’s even groot blijven. Dat kan niet anders dan leiden tot meer acute gezondheidsincidenten en meer gebruikers die verslaafd raken.”

NIEUWE SMOEL: Een jaar is Rob Jetten nu fractievoorzitter van D66. In dat jaar bracht hij rust in de tent, maar een nieuw verhaal heeft D66 nog niet. Wel is Jetten zich erg bewust van beeldvorming. Anders dan andere fractievoorzitters van de coalitie, is Jetten altijd omringd door voorlichters, ziet Lamyae Aharouay. Ze bellen terug als journalisten Jetten appen. Ze staan om hem heen als Jetten wordt aangesproken op het partijcongres. Binnen de fractie wordt Jetten niet geprezen om zijn ideeën, maar om zijn rust: de vergaderingen zijn meer ontspannen dan onder Pechtold. Ook de coalitiepartners noemen Jetten “een verademing” – maar dat komt ook omdat ze hem niet zien als een electorale bedreiging.

QUOTE VAN DE DAG

Mildheid is meestal verstandig, en moraliteit mondiaal zelden effectief, maar zo weinig afstand van Trump voelt, zeker achteraf, erg opportunistisch aan. Klef op het verkeerde moment.

NRC-columnist Tom-Jan Meeus over Mark Rutte, die afgelopen week opvallend mild was voor Donald Trump.