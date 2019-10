Veiligheidsminister Indonesië neergestoken, mogelijk terroristisch motief

De Indonesische minister van Veiligheid Wiranto is donderdag bij een werkbezoek neergestoken, meldt persbureau AP. Ook een lokale politiechef en een andere onbekende persoon raakten gewond. Geen van allen verkeren in kritieke toestand. De politie vermoedt dat de dader beïnvloed is door het gedachtengoed van terreurgroep Islamitische Staat. De dader en een vermoedelijke handlanger zijn opgepakt.

De 72-jarige Wiranto zou de lokale politiechef van de plaats Pandeglang ontmoeten, zo’n 50 kilometer ten westen van de Indonesische hoofdstad Jakarta. Op het moment dat de minister uit een auto stapte, stormde de dader op hem af. Hij stak Wiranto in zijn buik en raakte ook de politiechef en een omstander. Wiranto is overgebracht naar een ziekenhuis in Jakarta, waar hij is geopereerd. Zijn toestand is stabiel.

De Indonesische president Widodo heeft de minister in het ziekenhuis bezocht. Hij heeft opdracht gegeven tot extra veiligheidsmaatregelen. „Ik heb de politie en de inlichtingendienst opdracht gegeven om met ondersteuning van het Indonesische leger grondig onderzoek te doen en de daders te straffen”, zei Widodo tegen journalisten, aldus persbureau Reuters.

In de provincie Bantam, waarin Pandeglang ligt, zijn verschillende islamitische milities actief. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de dader is aangesloten bij terreurgroep Jamaah Ansharut Daulah, dat gelieerd is aan IS. Wiranto is sinds 2016 als minister van Veiligheid verantwoordelijk voor onder andere de nationale politie en defensie, die hard optreden tegen militante groeperingen in het land. Mogelijk heeft dit te maken met het motief van de dader.

De voormalige generaal Wiranto was van 1998 tot 1999 opperbevelhebber van het Indonesische leger. In 2003 werd hij gedaagd door een VN-panel vanwege het bloedbad rond de onafhankelijkheidsstemming van Oost-Timor in 1999, waarbij ongeveer duizend mensen werden gedood. Wiranto ontkende enig wangedrag in Oost-Timor.