Twee jaar cel geëist tegen actrice Grives om drugshandel

Imanuelle Grives moet als het aan justitie in België ligt twee jaar de cel in voor drugshandel en drugsbezit. Ook heeft het OM tijdens een rechtszitting in Antwerpen donderdag een boete van 1.000 euro geëist tegen de Nederlandse actrice. Dat meldt persbureau ANP. Donderdag bekende ze schuld.

Grives (34) zou in verdovende middelen hebben gehandeld op het Belgische festival Tomorrowland. Daar werd ze eind juli opgepakt omdat ze in het bezit was van ruim honderd xtc-pillen, twintig gram cocaïne en circa tien gram ketamine. Een drugshond sloeg aan toen de geboren Rotterdamse werd gecontroleerd bij de ingang van het festivalterrein. Op het Belgische logeeradres van Grives vond de politie nog meer drugs, onder meer amfetamine, ghb en wiet.

Volgens haar advocaat kloppen de beschuldigingen van het OM en geeft ze toe dat ze „een grote stommiteit” heeft begaan. De drugshandel had niet echt te maken met voorbereidingen op een filmrol, zoals Grives eerder heeft verklaard. De actrice wilde experimenteren, zegt haar raadsman. Grives gebruikte veel drugs en ging vaak uit, aldus de advocaat. „Feesten en acteren waren voor mijn cliënte de manier om vrijheid te ervaren.”

Een maand geleden mocht Grives op borgtocht de cel verlaten. Wanneer de rechter uitspraak doet is nog niet duidelijk.

Grives is vooral bekend van haar hoofdrol in de boekverfilming Alleen maar nette mensen (2012). Ze acteerde ook in de film Tuintje in mijn hart (2017) en in series als Celblok H, Vechtershart en Flikken. Daarnaast was ze in 2017 kandidaat in het spelprogramma Wie is de Mol?.