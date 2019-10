Supertyfoon Hagibis bedreigt grote sportevenementen in Japan

De zware tropische storm Hagibis dreigt dit weekend een aantal grote sportevenementen in Japan te verstoren. Vanwege de tyfoon hebben de organisatoren van het WK rugby uit voorzorg twee wedstrijden afgelast, zo werd donderdag bekend. Ook het programma van de Grand Prix van Japan in de Formule 1 wordt waarschijnlijk in de war geschopt.

Windsnelheden in de storm lopen op tot 270 kilometer per uur. Daarmee is Hagibis officieel een zogeheten supertyfoon, de zwaarste categorie voor tropische stormen in het noordwesten van de Stille Oceaan. Waarschijnlijk komt de tyfoon zaterdag aan land in Japan. Momenteel bevindt hij zich nog boven zee.

‘Uitzonderlijke situatie’

Het is de eerste keer in de geschiedenis van het WK rugby dat er wedstrijden worden geschrapt. „Dit is een uitzonderlijke, complexe en snel veranderende situatie en de veiligheid van de ploegen en het publiek staat voorop”, aldus de organisatoren. Beide duels zouden gespeeld worden in plaatsen aan de Japanse zuidkust.

De getroffen groepswedstrijden Engeland-Frankrijk en Nieuw-Zeeland-Italië worden niet verplaatst en krijgen een reglementaire 0-0 als uitslag. Voor Engeland en Frankrijk heeft dat weinig gevolgen: beide ploegen zijn al zeker van een plek in de kwartfinales. Italië is echter wel flink in het nadeel. De ploeg zou bij een zege op de All Blacks door zijn gegaan, maar is nu uitgeschakeld.

Formule 1

Ook de stad Suzuka, waar de Formule 1 dit weekend rijdt, ligt in het pad van Hagibis. De F1-leiding laat weten de situatie „nauwlettend in de gaten te houden”. Mogelijk heeft de storm gevolgen voor de planning op zaterdag, wanneer de coureurs een vrije training en de kwalificatie rijden.

De kwalificatie zou verplaatst kunnen worden naar zondagochtend. In 2004, toen Suzuka te maken kreeg met de tyfoon Ma-on, gebeurde dat ook al. Max Verstappen zegt zich niet van de wijs te laten brengen door het voorspelde natte weer: hij grapte donderdag in een persconferentie dat hij „zijn speedboot klaar heeft liggen”.

Op deze kaart is de positie van Hagibis rechtstreeks te volgen: