Regering Roemenië valt na maanden crisis en schandalen

De Roemeense regering is donderdag door het parlement naar huis gestuurd. Het kabinet van premier Viorica Dancila was al maanden in moeilijkheden door een opeenstapeling van schandalen en de breuk met haar belangrijkste coalitiepartner. Dancila, leider van de links-reactionaire partij PSD, hoopt zelf een politieke doorstart te maken als president.

Voor scholiere Alexandra kwam de hulp veel te laat

238 Roemeense parlementariërs steunden donderdag de motie van wantrouwen tegen de regering, vijf meer dan noodzakelijk was voor haar val. Roemenië verkeert eigenlijk sinds de Europese verkiezingen van mei in politieke crisis. De grootste regeringspartij PSD verloor toen een groot deel van haar steun en zag in een referendum voorstellen om de rechtsstaat te hervormen – naar Hongaars en Pools model – afgewezen worden. Een dag later kreeg PSD-leider Liviu Dragnea een gevangenisstraf van 3,5 jaar voor machtsmisbruik. In augustus stapte de liberale partner ALDE uit de coalitie.

Roemenië gaat volgende maand naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Viorica Dancila heeft zich daarvoor gekandideerd, maar lijkt weinig kans te maken tegenover de zittende president Klaus Iohannis.

De president zal waarschijnlijk geen nieuwe landelijke verkiezingen uitschrijven, maar een interim-regering van technocraten het land laten besturen tot de parlementsverkiezingen van 2020. Na de val van een eerder kabinet in 2015 werd die optie verkozen. De oppositiepoliticus Ludovic Orban wordt getipt als nieuwe premier van die regering.