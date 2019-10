Turkse president Erdogan dreigt vluchtelingen naar Europa te sturen

Israëlische premier waarschuwt voor etnische zuiveringen De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Turkse invasie in Noord-Syrië veroordeeld. Hij waarschuwt voort etnische zuiveringen van Koerden in het gebied. Israël is bereid om humanitaire hulp te verschaffen aan de Koerden, aldus de premier. De afgelopen jaren zijn de spanningen tussen Turkije en Israël opgelopen. De Turkse president Erdogan heeft meermaals felle kritiek geuit op zijn Israëlische tegenhanger, onder meer vanwege zijn harde optreden tegen Palestijnen in de Gazastrook. Netanyahu bekritiseert Erdogan op zijn beurt omdat hij dezelfde Palestijnen steunt. Eind 2017 dreigde Erdogan de diplomatieke banden met Israël op te zeggen.

Zeventien gewonden bij ontploffing Turkse stad Akçakale In de Turkse stad Akçakale zijn zeventien mensen gewond geraakt toen een mortiergranaat ontplofte, melden Turkse media. Volgens persbureau Reuters vond de ontploffing plaats in de buurt van een overheidsgebouw. Turkse media stellen dat de Syrisch-Koerdische militie YPG achter de explosie zit. Dit is niet bevestigd. tictoc Bloomberg TicToc @business Black smoke is seen covering the sky of Akçakale, a border town between Turkey and Syria. The Turkish military operation is underway against Kurdish fighters in Syria https://t.co/ON6Zx01Anh 10 oktober 2019 @ 11:42 Volgen

Turkije strijdt tegen online kritiek op invasie in Syrië De Turkse politie treedt op tegen Turken die online kritiek uiten op de Turkse invasie in Noord-Syrië. Volgens persbureau Bloomberg heeft de politie tot dusver „juridische stappen” ondernomen tegen 78 mensen. Het is onduidelijk of zij zijn opgepakt. Volgens de Turkse autoriteiten maken de critici zich schuldig aan het oproepen tot haat. Ook zouden zij terroristische organisaties propageren. Mensen die in Turkije worden veroordeeld voor dit soort feiten, kunnen tot een jaar gevangenisstraf krijgen.

Koerden gaan demonstreren op Malieveld Nederlandse Koerden willen zaterdagmiddag demonstreren op het Haagse Malieveld tegen de Turkse invasie in Noord-Syrië. Dat heeft de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan (DemNed) bekendgemaakt. DemNed zegt zich ernstige zorgen te maken over de ontwikkelingen. De organisatie roept EU-landen op een „duidelijk standpunt in te nemen waarin mensenrechten en mensenlevens op de voorgrond staan”. Volgens de organisatie probeert de Turkse president Erdogan EU-landen angst in te boezemen door te dreigen Syrische vluchtelingen naar Europa te sturen, om zo te voorkomen dat de landen zich verzetten tegen de inval in Noord-Syrië. Eerder op donderdag dreigde Erdogan de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen die in Turkije verblijven naar Europa te sturen, als EU-lidstaten de militaire invasie in Syrië bestempelen als een bezetting.

Erdogan: 109 terroristen gedood Volgens de Turkse president Erdogan hebben de Turkse troepen sinds de invasie begon 109 terroristen gedood. Dat maakte hij bekend tijdens een toespraak bij een bijeenkomst van zijn AK-partij. Hij stelde dat Turkije wil voorkomen dat er burgerslachtoffers vallen. Ook beloofde de Turkse president dat er geen ruimte zal zijn voor aanhangers van Islamitische Staat in Noord-Syrië. Hij stelde dat IS-gevangenen die „vast moeten blijven zitten” niet vrij zullen komen. IS-gevangenen die „geaccepteerd worden door hun landen”, zullen daarheen terugkeren volgens de president. Luchtaanvallen in Noord-Syrië. Foto Lefteris Pitarakis/AP

Trump baart opzien met vergelijking met Tweede Wereldoorlog Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië gerechtvaardigd omdat de Koerden de Verenigde Staten ook niet bijstonden op de stranden van Normandië. Tijdens een persconferentie zei de president dat de Koerden alleen samenwerken met de VS als het gaat om het behoud van hun eigen land. De vergelijking met de Tweede Wereldoorlog kwam de president op veel kritiek te staan, onder meer omdat de Koerden geen deel uitmaakten van het conflict destijds. Daarnaast stellen critici dat de Koerden de Amerikanen de afgelopen jaren juist hebben geholpen met het gevecht tegen IS, waar de VS zelf ook baat bij hadden. De president stelde tijdens de persconferentie ook dat de steun die de VS in Noord-Syrië boden, „enorme hoeveelheden geld” heeft gekost. Hij benadrukte dat de Verenigde Staten de „Koerden mogen”. Eerder veroordeelde de Amerikaanse president de Turkse invasie.

President Erdogan dreigt 3,6 miljoen vluchtelingen naar Europa te sturen De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft donderdag gedreigd de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen die in Turkije verblijven naar Europa te sturen, als EU-lidstaten de militaire invasie in Syrië bestempelen als een bezetting. Dat meldt persbureau Reuters. Hiermee reageert Erdogan op de storm van kritiek die is ontstaan sinds de invasie woensdag begon. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken noemde de inval bijvoorbeeld „onacceptabel”. De Finse premier stelde dat de actie „de reeds complexe crisis in Syrië verergert”. Ook Nederland overweegt sancties tegen Turkije in te stellen. Verschillende landen hebben opgeroepen tot een spoedbijeenkomst van de NAVO.